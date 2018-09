Der Hilfsdienst will junge Menschen gewinnen. So werden diese zum Rettungssanitäter ausgebildet.

Kempen/Kreis Viersen. Mit der Werbekampagne „Gut für dich – wertvoll für andere“ spricht der Malteser Hilfsdienst junge Menschen im Alter von 17 bis 27 Jahre an, die sich beruflich orientieren und ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) leisten möchten. Jan Galli und Thomas Schöne, Leiter der Malteser-Dienststellen Kempen und Krefeld, haben nun für diesen Dienst geworben.

Dominik Müller ist diesen Weg gegangen. Der Nettetaler stieg mit 17 Jahren bei den Maltesern ein und sei zunächst zu jung für den Sanitätsdienst gewesen. Im Technik- und Sicherheitsdienst bei Heimspielen von Borussia Mönchengladbach habe er Zeit überbrückt, bis er die Ausbildung zum Rettungshelfer und Rettungssanitäter absolvierte. Mit 19 Jahren ließ er sich zum Notfallsanitäter ausbilden und arbeitet seitdem hauptamtlich bei den Maltesern. „Für mich war es beruflich ein Sprungbrett“, sagt der heute 24-jährige Müller.

Auch Dienstellenleiter Schöne berichtet: „Ich habe mit Zivildienst angefangen, den Rettungshelfer gemacht und bin im Ehrenamt kleben geblieben. Während meines BWL-Studiums habe ich den Notfallsanitäter gemacht und bis Ende letzten Jahres im Rettungsdienst gearbeitet.“ Der 32-jährige macht die Bedeutung seiner Organisation deutlich. 60 Prozent des Rettungsdienstes in Krefeld werde durch Malteser gestellt.

Sein Dienstellenleiter-Kollege aus Kempen und Student der Betriebswirtschaftslehre, Jan Galli, hebt die flachen Hierarchien bei den Maltesern hervor: „Bei uns steht die Gemeinschaft im Vordergrund.“ Seine Zeit bei den Maltesern bezeichnet er als prägende Phase für sein Berufsleben. „Ein Lob vom Notarzt nach einer guten Erstversorgung fühlt sich gut an und kann charakterbildend sein. Jeder neue Arbeitgeber wird sich über die sozialen Kompetenzen freuen“, sagt der 30-jährige Galli. Schließlich könne aus einem FSJ oder BFD eine Festanstellung werden, sei es bei den Maltesern oder einem anderen Arbeitgeber.

Der Einstieg ist das

ganze Jahr über möglich

Anders als beim FSJ spielt beim BFD das Alter keine Rolle. Wer also älter als 27 Jahre ist, kann sich ebenfalls bewerben und muss mindestens 20 Stunden die Woche in den Freiwilligendienst investieren, was auch in Teilzeit neben dem eigentlichen Beruf klappen kann. Im Unterschied zu anderen Hilfsdiensten ist bei den Maltesern ein Einstieg das ganze Jahr über möglich. „Um die Attraktivität des Dienstes zu erhöhen, übernehmen wir die Kosten für die Ausbildung zum Rettungssanitäter“, so Jan Galli und Thomas Schöne. Die Ausbildung dauert acht Wochen und kostet laut den Verantwortlichen 2500 Euro.