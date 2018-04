Die schöne, aber scheue Katze ist seit Oktober im Nettetaler Tierheim untergebracht.

Nettetal. Fast wie verabredet sitzt Luna im Katzenzimmer und wartet auf ihren Besuch. Doch sie ist vorsichtig und kriecht sicherheitshalber in einen Schrank. Luna fühlt sich im Tierheim gestresst und braucht ein Zuhause mit viel Freigang. „Am besten ein Bauernhof oder ein Pferdehof“, heißt es in der Nettetaler Einrichtung. Denn Luna kann Vertrauen fassen, ist aber ein eigenständiges Tier.

Die wunderschöne Tricolor-Katze ist schon mehrere Monate im Tierheim – weil sie sich nicht blicken lässt, wenn gerade Besuchszeit ist. Verschmuste Katzen und die Haustiger, die auf fremde Menschen zugehen können, haben es einfacher, jemanden zu finden. Doch Luna genießt lieber die frische Luft im Gehege und ist bei Besuchszeiten verschwunden.

Tier der Woche

Sie könnte durchaus menschenfreundlicher sein, wenn es jemanden gäbe, der sich um sie bemüht. Schließlich ist es schon oft passiert, dass Katzen zugänglich werden, wenn sie ihr Zuhause erst einmal gefunden haben. Deshalb braucht Luna Menschen, die ihr Zeit und Freiraum geben. „Die Katzenfreunde sollten auf jeden Fall ländlich wohnen, damit Luna sich überwiegend draußen bewegen kann“, sagt Tanja Schlüter vom Tierheim Nettetal.

Im vergangenen Oktober wurde das Tier in Niederkrüchten gefunden worden. Es wird auf zirka vier Jahre geschätzt. Luna ist kastriert und gechipt. „Sie versteht sich hier problemlos mit anderen Katzen“, sagt Tanja Schlüter. Also könnte sie auch in eine bestehende Katzengruppe integriert werden.

Luna schaut ihren Besuch neugierig an, aber ihre Skepsis und Vorsicht gegenüber Menschen kann sie nicht verbergen. Sie ist ein schönes Tier, das sich am sichersten fühlt, wenn sie eigene Wege geht. Dennoch macht sie den Eindruck, als würde sie sich auf einen Kontakt mit dem Menschen gerne einlassen wollen. Lunas Herz muss also erobert werden.

Kontakt: Tierheim Nettetal, Flothend 34 in Lobberich, Telefon 02153/3785.

www.tierheim-nettetal.de