Heute gibt es einen Auflauf mit Gemüse und Hackfleisch.

Kempen. Heute wird püriert, gegart und geköchelt. Und am Ende der Küchentätigkeit ein dampfender Kartoffel-Blumenkohl-Auflauf mit Käse überbacken aus dem Ofen gezogen. Wenn Sie vier Personen satt bekommen müssen, benötigen Sie dies:

1 kg Kartoffeln

400 ml Milch

50 g Butter

Salz

Muskatnuss

1 Blumenkohl

2 Knoblauchzehen

1 Bund Frühlingszwiebeln

2 EL Olivenöl

1 TL Oregano

400 g gemischtes Hack-

fleisch

2 EL Tomatenmark

1 EL Mehl

1 TL gemahlener Kreuz-

kümmel

150 g geriebener Käse

Pfeffer

Ran an die Knollen: Kartoffeln schälen, kochen und mit warmer Milch, Salz und Muskatnuss pürieren. Danach die Butter unterrühren. Nun ran an den Kohl: Blumenkohl waschen, in Röschen teilen und in Salzwasser bissfest garen.

Das Kochwasser (ungefähr 1/4 Liter) auffangen. Nun Knoblauchzehen pressen, die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in Stücke schneiden. Anschließend kann das Öl in der Pfanne erhitzt werden. Knoblauch und Frühlingszwiebeln kurz darin anbraten, dann herausnehmen.

Marktbummel

Jetzt kommt der Backofen ins Spiel: auf 200 Grad (Umluft 180 Grad) vorheizen. Das Hackfleisch wartet. Es wird krümelig angebraten. Danach Tomatenmark zugeben und kräftig durchrühren. Hackfleisch mit Mehl bestäuben und mit Blumenkohlwasser ablöschen, aufkochen und etwa fünf Minuten köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und Oregano abschmecken.

Der Ofen wartet. Kartoffelpüree in eine gefettete Auflaufform geben. Erst das Hackfleisch darauf verteilen, danach die Blumenkohlröschen. Obenauf liegen die Frühlingszwiebeln, die zum Abschluss mit dem geraspelten Käse be-streut werden. Die Auflaufform backt im Ofen etwa 25 Minuten lang – bis der Käse gut verlaufen ist.

Höchste Zeit, die Teller anzuwärmen. Guten Appetit! ree