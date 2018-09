Das Denkmal ist weiterhin flügellos. Aber in der Altstadt geht’s wieder rund: Es ist Kirmes.

Kempen. Es gibt ja diese Anekdote, dass Kinder, die in diesem Sommer eingeschult worden sind, keinen anderen Deutschen Meister im Fußball kennen als Bayern München. Seit sechs Jahren ziehen die Bayern an der Tabellenspitze einsam ihre Kreise. Was das mit Kempen zu tun hat? Nun, hier gibt es Kinder, die die Mühle am Hessenring nur ohne Flügel kennen. Okay, dabei handelt es sich nicht um Schulkinder. Aber immerhin sind es Kinder, die schon in einer U-3-Gruppe eines Kindergartens sein könnten. Denn seit Anfang März 2017 ist die Mühle flügellos. Damals, am Altweiberdonnerstag, hatte ein Sturm für den Schaden gesorgt. Seither versucht sich die Stadt Kempen an der aufwendigen Sanierung. Immerhin gibt es schon einen Beschluss, dass die Mühle künftig vier jeweils 8,50 Meter lange Stahlflügel bekommen soll. Diese seien erheblich widerstandsfähiger als die Vorgänger aus Holz. Zwischenzeitlich hatte die Stadt die Hoffnung, dass ein bereits vorhandenes Stahlflügelkreuz hätte eingebaut werden können. Diese Hoffnung hat sich aber nicht erfüllt, so Stadtsprecher Christoph Dellmans. Das und die Tatsache, dass eine Denkmalsanierung immer aufwendig ist, seien Gründe für das augenscheinlich langsame Vorwärtskommen am Hessenring. Immerhin: Bis Ende des Jahres sollen die Flügel wieder hängen, so Dellmans. Bis dahin schaffen es die Bayern höchstens bis zur Herbstmeisterschaft.

CDU ist pro Feierabendmarkt

Die CDU-Fraktion kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Die Christdemokraten sind begeistert vom Erfolg des Kempener Feierabendmarktes. „Der Markt hat sich innerhalb kürzester Zeit etabliert, ist innerhalb und außerhalb von Kempen bekannt und erfreut sich einer großen Beliebtheit“, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion. „Auch wenn die Testphase noch auszuwerten ist, so ist es für die CDU Kempen selbstredend, dass der Abendmarkt im nächsten Jahr in dieser Form fortgesetzt wird.“ Gravierende Veränderungen seien nicht vonnöten. „Uns ist wichtig, dass die durch die Begrenzung auf den Buttermarkt von vielen als ,heimelig’ oder ,einfach toll’ beschriebene Atmosphäre, die Übersichtlichtkeit und Beschaulichkeit erhalten bleiben“, so die CDU. Wie schon berichtet, plant das Stadtmarketing eine Umfrage unter den Marktbeschickern. Anhand dieser Erfahrungen soll die Politik im Herbst über die Fortsetzung des Feierabendmarktes 2019 entscheiden.