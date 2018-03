Der VfL Tönisberg bekommt Kunstrasen und Laufbahn. Das beschloss der Sportausschuss. TuS und FC St. Hubert müssen ausharren. Zahlreiche Sportler aus St. Hubert und Tönisberg waren im Ratssaal dabei. Zahlreiche Sportler aus St. Hubert und Tönisberg waren im Ratssaal dabei. Kempen. Am Ende der Sportausschuss-Sitzung am Dienstagabend gab es nur verhaltenden Applaus von den Mitgliedern des VfL Tönisberg, die als Zuhörer im Ratssaal waren. Dabei hatten sie allen Grund zur Freude. Der Fachausschuss beschloss einstimmig, dass der Aschenplatz an der Schaephuysener Straße zum Kunstrasen umgebaut wird. Und auch, dass eine neue Tartanbahn für die Leichtathleten gebaut wird. Für rund 1,35 Millionen wollen Politik und Verwaltung in Tönisberg die große Lösung umsetzen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte schon im Herbst 2019 auf der neuen Anlage trainiert und gespielt werden, so Dezernent Michael Klee. Verständlicherweise gar keinen Applaus gab es von den Vertreten des TuS und FC St. Hubert. Im Gegenteil: Die Fußballer sind sauer. Wie zu erwarten, müssen sie weiter ausharren. Politik und Verwaltung konnten bislang keine alternative Lösung zum vorerst auf Eis liegenden Plan finden, an der Tönisberger Straße eine neue Sportanlage zu bauen. Rund 200 Besucher waren bei der Sitzung dabei Nach zahlreichen Wortbeiträgen der Gäste nahm Dezernent Klee in einer turbulenten Sitzung vor rund 200 Besuchern Stellung zur Vorlage der Verwaltung. Zunächst dazu, warum das eigentlich priorisierte St. Hubert weiter warten muss. Der Eigentümer der Fläche an der Tönisberger Straße wolle nur an die Stadt verkaufen, wenn er im Gegenzug Flächen im geplanten Baugebiet „Auf dem Zanger“ bekommt. Dies sei derzeit nicht zu regeln, weil das Gebiet noch nicht final beschlossen sei. „Ein anderes Grundstück gibt es in St. Hubert nicht“, sagte Klee. „Da kann ich schreien, wie ich will. Und wir können uns quälen, wie wir wollen. Es ist derzeit nichts auf dem Markt.“ Es handele sich um eine „tatsächliche Unmöglichkeit“, weshalb er der Politik nicht empfehlen könne und dürfe, „irgendwo eine Fläche zu entwickeln“, so der Dezernent: „Bringen Sie uns ein Grundstück und wir legen sofort los“, rief er den anwesenden St. Hubertern zu. Klee: „An Eulen ist nicht mehr zu halten“ Eine Absage erteilte Klee den Forderungen, den bestehenden Aschenplatz „An Eulen“ in einen Kunstrasen umzuwandeln: „An Eulen ist nicht mehr zu halten. Diese Fläche können wir nicht mehr entwickeln.“ Aus Gründen des Lärmschutzes – der Jahrzehnte alte Platz liegt mitten in einem Wohngebiet – sei eine Neuplanung zwecklos. Das hätten vier Gutachten bestätigt. „Nur ein Beispiel: Durch einen Kunstrasen sollen sich die Nutzungszeiten erhöhen. Das bekommen wir da nicht durch“, so Klee.

„Ich kann den Frust der St. Huberter verstehen. Das ist bitter“, entgegnete Klee den Fußballern, die nach eigenen Angaben seit knapp 30 Jahren auf einen neuen Platz warten. Es sei aber keineswegs so, dass das St. Huberter Projekt gestorben ist. Klee versicherte der Politik und den Besuchern, dass das Thema Priorität habe und mit Hochdruck gearbeitet werde. Trotz des im Oktober gefassten Beschlusses, dass St. Hubert Vorrang vor Tönisberg habe, hält Klee die Abkehr davon für schlüssig. „Wir haben in Tönisberg beste Voraussetzungen, dort jetzt loszulegen“, so Klee. Es sei keine absichtliche Benachteiligung von St. Hubert: „Wir haben das doch nicht im Oktober in den Beschluss hinein geschrieben, um jetzt Ätschi-Bätschi zu sagen.“ Die CDU tat sich schwer mit dem Thema. Michael Smeets beantragte mit Blick auf die Tönisberger Entscheidung zunächst eine Vertagung in den Haupt- und Finanzausschuss, weil noch nicht alle Fakten auf dem Tisch lägen – zum Beispiel die Zahl der aktiven Leichtathleten. Als Bernd Lommetz (FDP) diese präsentierte (68) und sich die Liberalen wie alle anderen für die Lösung „Platz und Laufbahn“ aussprachen, zog die CDU den Antrag zurück und stimmte letztlich für die große Lösung. Politik machte deutlich, dass in St. Hubert etwas passieren muss Smeets forderte aber, dass St. Hubert nicht vergessen werden darf. Er wollte eine Sondersitzung des Ausschusses im April, in der alle für St. Hubert relevanten Fakten diskutiert werden. „Dann können Sie uns ja auch mal diese vier Gutachten zum Platz An Eulen präsentieren“, sagte Smeets in Richtung von Michael Klee. Der Sondersitzung erteilte der Dezernent eine Absage, versicherte aber, das Thema auf die Tagesordnung des regulären Termins am 14. Juni zu setzen. Für die SPD betonte Stefan Kiwitz, dass die Entscheidung pro Tönisberg, keine contra St. Hubert sei. Es bestehe kein Zweifel daran, dass in St. Hubert etwas Neues entwickelt werden muss. Die SPD stehe zum Beschluss von Oktober. Das bestätigte auch Günter Solecki (Die Linke), der im Ausschuss kein Stimmrecht hat. Die Verwaltung habe das Thema „An Eulen“ über Jahrzehnte „trottelig“ nicht angepackt. „Nun müssen wir uns das anhören“, so Solecki. Für den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung kündigte er an, Details zu den Grundstücksverhandlungen an der Tönisberger Straße einzufordern.