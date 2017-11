Ferien – für die Schwestern der Abtei Mariendonk bedeutet dies mehr Zeit für sich. Doch die Gemeinschaft und Regeln gelten auch für diese Zeit.

Mülhausen. Der Tagesablauf in einem Konvent ist genau getaktet. In der Woche beginnt der Tag um 5.15 Uhr. Messe am Morgen, Mittagsgebet, Vesper und Komplet (Nachtgebet) strukturieren neben den Mahlzeiten und den Arbeitsstunden den Tag bis zur Nachtruhe um 22 Uhr. Sonn- und Feiertage beginnen in der Abtei Mariendonk um 6 Uhr, die Nachtruhe darf um 20.20 Uhr begonnen werden. An wenigen Wochen im Jahr sieht das anders aus. In den Sommerferien schließt die Abtei Mariendonk ihre Betriebe, wie Stickerei, Weberei und Hostienbäckerei. Auch Gäste kommen in dieser Zeit nicht.

Aufgaben, die unbedingt erledigt werden müssen, werden aufgeteilt. „Wir schlafen dann eine halbe Stunde länger“, sagt Schwester Rebekka Henke und schmunzelt. Sie weiß, dass das für einen Außenstehenden nicht gerade nach ausgedehntem Faulenzen klingt. Aber auch diese 30 Minuten machen sich schon durchaus bemerkbar. Dazu steht die Zeit, die man sonst mit Arbeit verbringt, zur freien Verfügung.

Ausflüge werden gemeinsam geplant

Im Urlaub wegzufahren, ist für die Schwestern nicht üblich. Denn ein wichtiges Grundelement ihres Lebens ist die Beständigkeit, die „Stabilitas“. „Wir bleiben alle hier am Ort und machen gemeinsam Ferien in Mariendonk. Das ist unsere Zeit für Gemeinschaft, um einmal Zeit miteinander zu verbringen“, erklärt Schwester Rebekka Henke, die im Kloster unter anderem für die Gästebetreuung zuständig ist. Für die Schwestern ist dieser Verzicht auf Mobilität kein Zwang, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, zugunsten eines gewählten Zieles auf etwas Schönes und Wertvolles zu verzichten.

Das Geld, das sie für die Abtei erwirtschaften, verdienen die Schwestern vor Ort. In den Ferien ist Zeit, um wieder einmal persönlichen Interessen nachzugehen. Es ist Zeit, um Ausflüge zu machen, zu wandern oder Fahrradtouren zu unternehmen. Eine Radtour nach Kevelaer und ein Ausflug zur Besichtigung romanischer Kirchen in Köln standen in diesem Jahr auf dem Programm. Jede Schwester kann Vorschläge dazu machen. Bei ihren Ausflügen sind sie bewusst in ihrem Ordensgewand unterwegs. Das sorgt natürlich hin und wieder für Aufmerksamkeit. Das Interesse ist oft da, Passanten stellen auch schon mal Fragen. Wo kommen Sie her? Zu welchem Orden gehören Sie? Schwester Rebekka stört dies aber nicht. Die meisten Begegnungen seien sehr positiv.

In den Ferien können die Ordensfrauen auch gemeinsam Filme schauen oder miteinander Spiele spielen und ins Gespräch kommen.