Am Montag, 13. August, stehen Kranzniederlegung und Offiziersrundgang auf dem Programm. Klassischerweise eher ein interner Termin der Bruderschaft. Am Dienstag, 14. August, steht der Galazug und der Königsgalaball auf dem Programm. Die Bruderschaft und Gäste treffen sich im katholischen Jugendheim, Lobbericher Straße. Der Galazug mit Damen beginnt um 19 Uhr in Richtung Festzelt. Um 20 Uhr beginnt dann der Königsgalaball. Die „Starlight Band“ wird spielen. Der Eintritt kostet sieben Euro.

Nach dem Zapfenstreich ist dann im Festzelt Party angesagt. Um 19 Uhr beginnt der Dorfabend/Schützen- und Heimatball im Festzelt am Deversdonk. Dort wird die Band „United Four“ aufspielen, die 2015 – beim bislang letzten Grefrather Schützenfest – für ein ausverkauftes Haus und eine tolle Stimmung gesorgt hatte. Der Eintritt beträgt acht Euro im Vorverkauf und zehn Euro an der Abendkasse. Tickets gibt es unter anderem bei Lotto-Toto Theisen, Am Markt. Nach Angaben von Geschäftsführer Nico Papenburg läuft der Vorverkauf wieder sehr gut. Es seien aber noch Karten erhältlich.

Zum krönenden Abschluss setzen die Grefrather Schützen dann am Mittwoch, 15. August, noch einen drauf. Erstmals trifft man sich zum Kränzerball in der Gaststätte „Wring“ an der Bahnstraße. Bei der sogenannten Humpenparty können die Mitglieder der Bruderschaft auch gerne in Tracht erscheinen, heißt es in der Festschrift. Nach einem kurzen Zug durch den Ort, der um 17.30 Uhr am Brunsgarten beginnt, wird im „Wring“ gefeiert. In der Kneipe, in der Ex-Wirt und Partyexperte Stefan Straeten seit einigen Monaten immer wieder Revival-Abende steigen lässt. Nun gilt aber als sicher, dass der Schützenfest-Ausklang die letzte Fete im „Wring“ sein wird. Weil dort ein Neubau geplant ist, soll das Haus bald abgerissen werden.

Und dann kommen wir zum Schluss noch zu einer Besonderheit des Schützenfestes. Mit Guido und Bärbel Ellerwald steht ein Königspaar im Mittelpunkt, das schon vor 20 Jahren in derselben Rolle aktiv war. In der Festschrift beschreibt König Guido es als ein besonderes Gefühl, nun noch einmal feiern zu dürfen. Besonders werde es auch, weil die Zwillinge des Paars, Anne und Katrin, diesmal aktiv dabei sein werden. Vor 20 Jahren seien sie als Kinder dabei gewesen – und nun wieder mittendrin. tkl/Lee