Kaum zu glauben, aber wahr: Für den heiß begehrten „Kölschen Oavend“ zum 50-jährigen Bestehen des Kempener Werberings gibt es weiterhin Karten im Vorverkauf. „Rund 150 sind noch zu haben“, verrät Silke Zander vom Werbering-Vorstand im Gespräch mit der WZ. Das klingt so unglaublich, weil bereits zu Beginn dieses Jahres 1750 Tickets für das Fest mit drei Bands verkauft waren. Damals meldete der Vorstand des Werberings bereits ein „ausverkauftes Haus“ für das Areal auf der Burgwiese. Anfang Juli dann folgte die gute Nachricht für alle Freunde der kölschen Musik: Weil der Werbering in Gesprächen mit der Stadt Kempen eine höhere Besucherkapazität heraushandeln konnte, gingen zusätzliche 300 Karten in den Verkauf. Und von diesem Kontingent sind nun noch die erwähnten 150 Tickets übrig. Ein Grund dafür ist nach Angaben von Silke Zander auch, dass einige per E-Mail bestellte Karten nicht abgeholt worden sind.

Wie auch immer: Die restlichen Karten gibt es in der Vorverkaufsstelle bei Schreibwaren Beckers, Engerstraße 10. Ein Ticket kostet 29,50 Euro. Am Kölschen Abend am Freitag, 31. August, werden die Bands De Räuber, Cat Ballou (Foto l.) und Miljö (r.) auf der Bühne stehen. Beginn ist um 18 Uhr.

Auch am Samstag und Sonntag, 1. und 2. September, feiert der Werbering seinen Geburtstag auf der Open-Air-Fläche an der Burg. Am Samstag starten um 18 Uhr die WDR-4-Band und Chris Thompson, Ex-Manfred-Mann’s-Earth-Band. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr Jazz und Pop mit „First Choice“ und „Trionova“ sowie einen Festakt zum 50-Jährigen. An beiden Tagen ist der Eintritt zum Gelände frei. Der Samstag wird vom Radiosender WDR 4 gestaltet. Moderiert wird die Veranstaltung vom Kempener Kabarettisten Stefan Verhasselt. tkl/Archiv-Fotos: Stephan Eppinger