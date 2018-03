Im Bistum Aachen soll es künftig Regionalvikare geben. Deshalb tritt der Grefrather Pfarrer Johannes Quadflieg als Regionaldekan zurück. Der geplanten Neuausrichtung des Bischofs steht er positiv gegenüber.

Grefrath/Kreis Viersen. Post vom Aachener Bischof haben in diesen Tagen unter anderem alle Priester bekommen. Helmut Dieser bittet in dem Schreiben darum, einen Kollegen für ein neues Amt vorzuschlagen: den neu geschaffenen Posten des Regionalvikars. Er soll auf Diesers Wunsch den Regionaldekan ersetzen, den obersten katholischen Priester einer Region. Ihm obliegt, wie das Bistum es bisher formulierte, „der Dienst am Glauben und an der Einheit der Region“. Der wesentliche Unterschied zum neuen Modell ist, dass der Regionaldekan gewählt wurde. Die Entscheidung, wer Regionalvikar wird, wird beim Bischof liegen.

Die Bitte um namentliche Vorschläge begründet Dieser damit, dass er so „eine breitere Auswahlbasis gewinnen möchte“. Auch jedes Mitglied des Regionalpastoralrats und des Regionalen Katholikenrats soll einen persönlichen Vorschlag machen.

Führung soll künftig in einem Dreier-Team erfolgen

Die neue Personalidee von Bischof Dieser bedeutet in der Region Kempen-Viersen den Rücktritt von Regionaldekan Johannes Quadflieg. Das bestätigte der Priester der Grefrather Pfarre St. Benedikt gestern auf WZ-Anfrage. Allerdings sei dieser Rückzug im Einvernehmen zwischen dem Bischof und ihm vollzogen worden, so Quadflieg. Sein Rücktritt erfolgt zum 31. August. Normalerweise wäre Quadfliegs Amtszeit als gewählter Regionaldekan bis Oktober 2019 gelaufen. „Durch meinen Rücktritt kann jetzt in allen Regionen die Neuausrichtung gleichzeitig beginnen“, sagt der Grefrather Pastor.

Quadflieg steht den Plänen des Bischofs nach eigenen Angaben offen und positiv gegenüber. Insbesondere mit Blick darauf, dass es derzeit in vier von acht Regionen gar keinen Dekan gibt. So ist die Stelle zum Beispiel in Krefeld seit 2010 unbesetzt. Die Regionalvikare (vicarius foraneus), die voraussichtlich ab September im Einsatz sein sollen, sollen zu einem insgesamt dreiköpfigen Team gehören. Diese Dreier-Teams sollen aus einem Priester, einem pastoralen Mitarbeiter und einem Ehrenamtlichen – zum Beispiel aus einem Katholikenrat – bestehen, wie Quadflieg erläutert. Die Aufgaben des bisherigen Dekans würden so auf sechs Schultern verteilt.

„Es ist also davon auszugehen, dass es für die Priester eine Arbeitsentlastung geben wird“, so Quadflieg. „Schließlich haben wir in den Gemeinden immer weniger Priester, aber dafür immer mehr Aufgaben.“ Als Beispiel sei die Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Kempen-Tönisvorst genannt, wo sich mit Propst Thomas Eicker und Marc Kubella zwei hauptamtliche Priester um sechs – vormals eigenständige – Pfarren kümmern. Oder auch das Beispiel Grefrath: Dort ist Johannes Quadflieg der einzige Hauptamtliche für vier Pfarreien in Grefrath, Vinkrath, Oedt und Mülhausen.