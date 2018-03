Das Babystudio in Grefrath wurde zum zweiten Mal von Einbrechern heimgesucht.

Grefrath. In der Niersgemeinde scheinen Einbrecherbanden unterwegs zu sein, die nach gewisser Zeit zu den Tatorten zurückkehren. Nachdem in den vergangenen Monaten mehrfach ins Eissportzentrum eingebrochen wurde, waren nun Wiederholungstäter im Babystudio der Familie Wehnen am Pastoratshof aktiv.

Schaden im Bereich von mehreren tausend Euro

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, haben Unbekannte das Kinderwarengeschäft zwischen Montag, 19.15 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, heimgesucht. „Die Täter hebelten zunächst eine Metalltür auf, entwendeten dann aus dem Verkaufsbereich diverse hochwertige Kinderwagen im Gesamtwert von etlichen tausend Euro“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. „Außerdem brachen sie die Bürotüren im hinteren Bereich des Geschäfts auf, öffneten gewaltsam eine Geldkassette und nahmen daraus noch einige hundert Euro Bargeld mit.“ Beim Einbruch verursachten die Diebe zudem einen „beträchtlichen Sachschaden“. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein größeres Fahrzeug zum Abtransport der Kinderwagen bereitgestanden hat.

Den ersten Einbruch gab es in der Nacht zum 16. Februar

Bereits in der Nacht zum 16. Februar wurde das Grefrather Babystudio von Einbrechern heimgesucht. Damals teilte die Polizei mit, dass Unbekannte die Eingangstür zum Geschäft aufgehebelt haben. Gestohlen wurden nach Angaben der Pressestelle Kinderkleidung und Geld.

Weitere Erkenntnisse zum zweimaligen Einbruch am Pastoratshof teilte die Polizei am Dienstag nicht mit. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben: Tel. 02162/3770.

Auch in Willich und Tönisvorst gab es in der Nacht zu Dienstag mehrere Geschäftseinbrüche. Lesen Sie dazu mehr auf Seite 25. tkl