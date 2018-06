Aus der Pavillon-Lösung zur Großtagespflege wird nichts. Stattdessen soll nun doch die Hubertus-Schule entwickelt werden. Insgesamt ist die Lage angespannt.

Kempen. Um den Betreuungsbedarf im Bereich von Kitas und Tagespflege zu decken, wird im Rathaus weiterhin rotiert. Das zuständige Dezernat von Michael Klee vollzieht nun eine weitere Kehrtwende. Nach Informationen der WZ ist die angestrebte Container-Lösung auf einem Parkplatz an der Bendenstraße in St. Hubert schon wieder gestorben. Aus Kreisen der Politik erfuhr die Redaktion, dass die kurzfristige Übergangslösung in Pavillons für zwei sogenannte Großtagespflegen (zwei mal neun Kinder) zu teuer sei.

Nun will die Stadt offenbar doch wieder in der leerstehenden Johannes-Hubertus-Schule Platz für Großtagespflegen schaffen. Dies wiederum hatte die Verwaltung erst vor wenigen Wochen verworfen. Ein Umbau sei mit Blick auf das Thema Brandschutz zu aufwendig und teuer. Außerdem sei nicht gewährleistet, dass der Umbau der Schule rechtzeitig zu Beginn des Kita-Jahres im August über die Bühne gehen wird (die WZ berichtete Mitte Mai).

Bei dieser Einschätzung bleibt die Stadt Kempen auch jetzt. Intern plant die Verwaltung nach WZ-Informationen damit, dass die Räumlichkeiten in der ehemaligen St. Huberter Förderschule erst im Januar 2019 zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren (U 3) zur Verfügung stehen. Wie der Betreuungsbedarf bis dahin gedeckt werden soll, scheint noch offen zu sein.

Dem Bedarf könne „annähernd Rechnung getragen werden“

Auch bei einem Blick in die Vorlage für den Jugendhilfeausschuss am 19. Juni wird man nicht wirklich schlauer. Das Projekt Container auf dem Parkplatz neben der Kita Bärenstark beziehungsweise eine Lösung in der Hubertus-Schule wird gar nicht erst erwähnt. Die Verwaltung gibt lediglich an, dass der Betreuungsbedarf von Kempener Familien zum 1. August 2018, insbesondere der Kinder ab dem ersten Lebensjahr, erneut gestiegen sei. Dem Bedarf könne aber „annähernd Rechnung getragen werden“. Was so viel heißt, dass nicht alle Eltern einen Kita- oder Tagespflegeplatz bekommen werden.

Änderungen in Tönisberg führen zu Problemen

Die annähernde Bedarfsdeckung sei unter anderem durch die Erweiterungen der Kitas Spatzennest (Kempen) und St. Antonius (Tönisberg) sowie durch Notgruppen in Kempen (Mullewapp, Regenbogen und Hermann-Josef) möglich gemacht worden. Zudem gebe es eine veränderte Nutzung von räumlichen Gegebenheiten in den Kitas Tabaluga (St. Hubert) und Schlösschen (Tönisberg). Ferner habe man mehr Tagespflegepersonen akquiriert und gezielt auf die Einrichtung von Großtagespflegestellen gesetzt – zum Beispiel im Gemeindezentrum von St. Josef in Kamperlings.