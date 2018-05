Der Plan für eine Tagespflege in der Hubertus-Schule ist gestorben. Im Jugenddezernat werden die Baustellen immer größer.

Kempen. Die Umstrukturierungen in der Kempener Kita- und Tagespflege-Landschaft laufen. Aber sie laufen alles andere als rund. Daraus macht Dezernent Michael Klee im Gespräch mit der WZ keinen Hehl. Es gebe immer wieder Schwierigkeiten, die Mitarbeiter des Jugendamtes müssten häufig umplanen. „Aber das Kita-Jahr 2018/19 ist weiterhin gesichert“, macht Klee deutlich.

Damit in Kempen, St. Hubert und Tönisberg alle Eltern, die einen Betreuungsplatz wollen, auch einen bekommen, müssen in erster Linie drei Projekte umgesetzt werden. Bei zweien davon sieht es laut Klee gut aus. „Der Ausbau der Kita Spatzennest am Eibenweg hat begonnen. Das wird bis August klappen“, so Klee. Wie berichtet, entsteht dort eine sechste Gruppe.

Ebenfalls zuversichtlich ist der Beigeordnete mit Blick auf die Tönisberger Grundschule, wo die Stadt künftig Räumlichkeiten für eine Kita-Gruppe nutzen will. Dort arbeite man mit dem Bauamt noch an der notwendigen Nutzungsänderung. Das sollte aber bis zum Sommer ebenso klappen, hofft Klee.

„Es wurde sogar über den Einbau von Dunstabzugshauben in Wickelräumen gesprochen.“

Michael Klee, Dezernent, über die vielen baurechtlichen Auflagen an der Johannes-Hubertus-Schule

Völlig neue Pläne musste das Jugendamt allerdings in St.Hubert auf die Beine stellen. „Die geplante Großtagespflege in der ehemaligen Johannes-Hubertus-Schule wird nicht kommen“, sagt Klee. Um einige Räume der früheren Förderschule in eine Tagespflege für 18 Kinder unter drei Jahren (U3) umzubauen, seien die Brandschutzauflagen zu hoch. Dadurch laufe die Finanzkalkulation aus dem Ruder. Die Stadt würde weit über den eingeplanten 100 000 Euro landen, so Michael Klee. Zudem sei durch die aufwendigen Planungen schon viel zu viel Zeit verronnen.

Dass das Thema Brandschutz und Fragen der Gemeindeunfallversicherung (GUV) die Mitarbeiter des Jugendamtes „erheblich frustrieren“, hebt Klee gegenüber der WZ hervor: „Die Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft, möglichst schnell so viele Betreuungsplätze wie möglich zu schaffen, passen nicht zu den viel zu hohen Anforderungen im technischen Bereich.“ Es müssten Dinge bedacht werden, an die Klee im Traum nicht gedacht hätte. „Es wurde sogar über den Einbau von Dunstabzugshauben in Wickelräumen gesprochen“, sagt Michael Klee.

Der Kempener Sozial- und Jugenddezernent will seine Ausführungen keinesfalls als Kritik an der eigenen Bauaufsicht verstehen. „Ich kann nicht beurteilen, ob die Kollegen in Kempen die Richtlinien besonders streng auslegen. Fakt ist, dass alle Kommunen unter diesen Einschränkungen leiden“, so Klee. Es sollte bald der Tag kommen, an dem Kommunalpolitik und -verwaltung in diesem Zusammenhang „deutlich mehr“ Druck in Düsseldorf und Berlin machen müssen.