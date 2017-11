Der «St. Martin» reitet am 10.11.2016 in Kempen (Nordrhein-Westfalen) beim traditionellen Schulkinderzug an der Spitze des Martin-Zuges. Der Kempener St.-Martin-Verein wurde bereits 1884 als «St.-Martin-Kommitee» ins Leben gerufen. Foto: Bernd Thissen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++