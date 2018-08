Es soll zwar durchaus Investoren für ein 50-Betten-Haus geben. Weiterhin hat die Thomasstadt aber kein adäquates Grundstück parat.

Kempen. Geldern hat eins, Willich auch, Kleve sowieso. In Kevelaer wird eins gebaut – und sogar in Viersen hat man inzwischen einen Investor gefunden. Bei einem Blick in die Region scheint es so, als sei es einzig die Stadt Kempen, die ihren Traum von einem Hotel nicht realisieren kann. Und ein tieferer Blick in die Branche zeigt, dass dieser inzwischen jahrzehntelange Traum wohl auch noch viele Jahre ein Traum bleiben wird. Eine Analyse.

Derzeit ist wieder einmal aus den politischen Fraktionen zu hören, dass man nach der Sommerpause einen neuen Stand seitens der Verwaltung erwartet. Nahezu fraktionsübergreifend liegt das Thema den Politikern am Herzen. Zumal Werbering und auch die Niederrhein Tourismus GmbH seit Jahren betonen, dass Kempen ein neues und attraktives Hotel mit zirka 50 Betten gut zu Gesicht stehen würde. Tages- und Radtouristen, aber auch Firmen, die Tagungen planen, würden das Angebot sofort annehmen.

Analyse

Sollten die Politiker in Kürze aber tatsächlich einen neuen Stand erwarten, werden sie wohl bitter enttäuscht sein. Denn viel hat sich in den vergangenen Monaten nicht bewegt. „Ich kann versichern, dass wir seitens der Verwaltung weiterhin aktiv dabei sind, das Thema nach vorne zu bringen“, sagt Christoph Dellmans, der im Rathaus für die Pressearbeit, aber auch für das Marketing der Stadt Kempen zuständig ist. Dellmans nimmt nach eigenen Angaben auch weiterhin „ordentliches Interesse“ von Investoren wahr. Die berühmte Handvoll an Unternehmen könne sich vorstellen, in Kempen ein passendes Hotel zu errichten und zu betreiben.

Klever Investor hat derzeit keine Kempener Pläne auf dem Tisch

Einer der Interessenten soll auch der Klever Immobilieninvestor Bernd Zevens sein – in Verbindung mit der niederländischen Hotel-Kette Rilano, die in Kleve ein Haus betreibt und in Kevelaer ein weiteres eröffnen will. Zumindest berichtete die „Rheinische Post“ von einem Zevens-Interesse am Standort Kempen. Laut einem Bericht von Mitte Juli soll die Firma sogar schon bei der Stadt Kempen vorstellig gewesen sein. Das jedoch dementieren sowohl die Stadt als auch das Klever Unternehmen auf Anfrage der WZ. „Es gab und gibt keinerlei Kontakt zur Firma Bernd Zevens“, sagt Christoph Dellmans. Das Unternehmen selbst bekennt lediglich, dass man wisse, dass in Kempen ein Interesse an einem Hotel-Neubau besteht: „Gespräche oder gar Planungsprozesse laufen aber definitiv nicht.“