Coenen erblickte im Februar 1959 in Kempen das Licht der Welt. Er wuchs auf dem elterlichen Hof auf. Nach dem Besuch der Landwirtschaftsschule und mit dem Meisterbrief in der Tasche stieg er im elterlichen Betrieb ein, den er 1986 von seinem Vater übernahm. Als echter Kempener Kappesbauer ist sein roter und weißer Kohl bei Großabnehmern gefragt. Auch der Kartoffelanbau und die Schweinemast sorgen für reichlich Arbeit am und auf den Hof am Hulingsweg. „Pit“, wie ihn seine Freunde nennen, ist ein echter Vereinsmensch. Als Mitglied im Heimatverein, bei den Stefanus-Schützen, deren König er 2003 war, oder als Vorsitzender des Reit- und Fahrverein Schmalbroich-Kempen ist er ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen tätig. Zudem ist Coenen Ratsmitglied der CDU und fungiert als eine Art inoffizieller Schmalbroicher Bürgermeister. „Auf den Uniformappell freue ich mich. Ich habe schon einige als Zuschauer miterlebt. Das waren immer stimmungsvolle und lustige Abende“, sagt der neue Ehrenleutnant, der im nächsten Jahr kurz nach seiner Ernennung in der Altweiber-Woche 60 Jahre alt wird.

Kempen. Kaum ist die Sommerhitze passé, melden sich schon wieder die ersten Karnevalisten zu Wort. Die Ehrenleutnants der Prinzengarde trafen sich am Freitagabend. Wer wird Ehrenleutnant in der Session 2018/19? Bis die Anwesenden eine Antwort auf diese Frage bekamen, war die Spannung groß. Um kurz nach 20 Uhr stieß Peter-Josef Coenen zur Runde dazu. Und damit war klar, dass der Kempener Ortslandwirt am 19. Januar beim Regiments- und Uniformappell im Kolpinghaus zum 21. Ehrenleutnant der Garde ernannt werden wird. Die Laudatio hält dann sein Vorgänger Curd Louis Dahlmann. Der Unternehmer war Anfang des Jahres im Mittelpunkt des Abends gestanden.

Die Zukunft der Burg ist für die Kempener eine Herzensangelegenheit. Das haben die Debatten der vergangenen Monate gezeigt. Nun steht bekanntlich fest, dass die Stadt Kempen nach dem Auszug des Kreisarchivs das Denkmal vom Kreis Viersen übernehmen wird. Das soll 2021 soweit sein. Über die konkreten Übernahmebedingungen - also auch ums liebe Geld - laufen weiterhin Gespräche zwischen Stadt und Kreis. Und für die Zeit nach 2021 werden weiterhin Ideen gesucht. Daran will die SPD nun wieder die Bürger beteiligen. Am Sonntag, 9.September, findet bundesweit zum 25. Mal der Tag des offenen Denkmals statt. Die SPD rückt aus diesem Anlass mit einer Aktion die Kempener Burg in den Mittelpunkt. Die Partei lädt alle Interessierten dazu ein, über die Zukunft des historischen Gemäuers zu diskutieren. Hierzu wird es einen Infostand der SPD an der Burg geben, an dem von 10.30 bis 15 Uhr bei Kaffee und Kuchen die Möglichkeit besteht, eigene Ideen zur Zukunft der Burg zu äußern und mit Ratsmitgliedern ins Gespräch zu kommen. Um 11 sowie um 14 Uhr finden darüber hinaus Burgturmbesteigungen statt, bei denen ebenfalls die Gelegenheit zum Gespräch genutzt werden kann.

Auf zum Schützenfest

Die Welt ist bekanntlich ein Dorf. Durch Zufall erfuhr der Flüsterer, dass Christoph Dams, seines Zeichens städtischer Hausmeister für das Rathaus am Buttermarkt und das „Campus“ am Spülwall, auf der Suche nach dem aktuellen Programmheft fürs Neusser Bürger-Schützenfest war. Dank bester Kontakte zwischen Thomas- und Quirinusstadt konnte ihm der Flüsterer auf die Schnelle ein Exemplar besorgen. Der 54-Jährige holte es in der WZ-Redaktion an der Moosgasse ab und überraschte am Freitagabend seinen Vater mit diesem Brauchtums-Magazin. Franz-Joseph Dams schaut sich seit vielen Jahren mit Begeisterung das größte Schützenfest seiner Art im WDR an. Und sein Sohn hatte eine weitere Überraschung für den 86-Jährigen parat: Am heutigen Samstagabend fahren beide zum Fackelzug nach Neuss. Dann können sie auch ihren ehemaligen Vereinskameraden vom Trommler- und Pfeifferkorps Schmalbroich zuwinken. „Mein Vater war viele Jahre an der großen Pauke, ich war Marschtrommler“, erzählt Christoph Dams. Das Neusser Schützenfest beginnt heute um Punkt 12 Uhr und wird bis Dienstagnacht gefeiert. Weitere Informationen dazu auf der Homepage:

