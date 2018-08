Der 18-Jährige stand im Pokalspiel in Hastedt zum ersten Mal in der Startelf.

Kempen/Mönchengladbach. Die 18-jährige Fußballhoffnung Louis Jordan Beyer (l.) ist auf dem besten Weg, sein Bundesligadebüt zu geben. Der Kempener stand am Sonntagabend im DFB-Pokal in der Startelf von Borussia Mönchengladbach. Beim 11:1-Kantersieg gegen den Fünftligisten BSC Hastedt (Bremen) machte Beyer sein erstes Pflichtspiel und stand 90 Minuten auf dem Platz.

Im Interview danach gab sich der Rechtsverteidiger schon wie ein erfahrener Profi. „Man muss solche Spiele angehen wie ein Bundesligaspiel. Auch wenn es einen Klassenunterschied gibt, darf man den Gegner nie unterschätzen und muss trotzdem Vollgas geben. Ich denke, das ist uns heute gut gelungen. Wir haben sehr zielstrebig gespielt über die 90 Minuten. Am Ergebnis sieht man, dass wir die Aufgabe souverän gelöst haben“, wird Beyer auf der Vereinshomepage borussia.de zitiert.

Nach dem überzeugenden Spiel in Hastedt hofft der 18-Jährige nun, dass Trainer Dieter Hecking vor dem Bundesligastart nach der Devise „never change a winning team“ handelt. „Ich hoffe, dass ich am Samstag auch mein Bundesligadebüt geben darf“, so Beyer. Borussia Mönchengladbach startet am Samstag um 18.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in die Saison. „Es sind heute Spieler auf der Bank geblieben, die eine Alternative für die Startelf am kommenden Samstag sind“, sagte Hecking.

Begonnen hat die junge Karriere von Beyer auf dem Rasenplatz an der Ludwig-Jahn-Straße und auf der harten Asche an der Berliner Allee in Kempen. Beim SV Thomasstadt machte der junge Louis die ersten Fußballversuche. Als D-Jugendlicher wechselte er zu Fortuna Düsseldorf. Im Leistungszentrum der Fortuna entwickelte er sich in den U 13-, U 14- und U 15-Bereichen so gut, dass die Gladbacher aufmerksam wurden. Seit 2016 schnürt Beyer die Fußballstiefel auf dem Nordpark-Gelände. Zudem hat Beyer mehrere Länderspiele in U-Mannschaften des DFB gemacht.