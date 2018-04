Wer hat noch nicht dumm rumgestanden – wie bestellt und nicht abgeholt? Als Mensch trollt man sich dann nach ein paar Minuten. Aber wenn man keine Beine hat und auch ansonsten nur aus leblosen Metall besteht, hat man wenig Chancen. Und so stehen zwei Halteverbotsschilder seit mindestens sechs Wochen im Bereich der Thomasstraße dumm herum. Zunächst hatten sie den Parkstreifen in Höhe Burgcafé und Thomas-Apotheke blockiert. Nach gut einer Woche standen sie dann bereits am Rande des Bürgersteigs. Von dort wanderten sie vor die Wand des Hauses neben der Apotheke – immer mit einem großen Abstand zwischen den beiden Schildern. Nun hat sie ein netter Mensch dicht nebeneinander wieder an den Straßenrand gestellt. Vielleicht fallen sie ja den Bauhof-Mitarbeitern mal auf und werden wieder eingesammelt.

Kempen. Im Frühling wird gerne geputzt und renoviert – die ersten warmen Sonnenstrahlen bringen neue Energie und auch die Lust auf Veränderungen. „Und nach 15 Jahren haben wir beschlossen, es wird Zeit für eine Umgestaltung“, sagt Attila Baum, Inhaber des Kempener Früchtehauses an der Judenstraße. Ein weiterer Grund für den Umbau ist der Wandel des Sortiments von zunächst hauptsächlich Früchten hin zu Feinkost. Die Umgestaltung hat Baums Frau Dorothea Küpper geplant – als Innenarchitektin prädestiniert für diese Aufgabe. Obst wie Mango, Papaya und Ananas, die als Flugware „auf den Punkt gereift ist“, wie Attila Baum sagt, wird es weiterhin im Kempener Früchtehaus geben, wie auch Tomaten und Eier. Doch Feinkost aus Portugal, Italien, Frankreich sowie aus weiteren meditaren Landstrichen überwiegen mittlerweile. Dazu zählen Öle, Weine, frische Pasta, Büffelmozzarella, Käse, feine Salami, Pesto, Sugo, Pasteten, Mandelgebäck, Datteln und Schokolade. „Und nicht zu vergessen: frische Trüffel in der Saison. Den gibt es in Kempen sonst nicht. Und wir haben Trüffelprodukte“, sagt Baum.

Um „Die göttliche Ordnung“ ging es am Donnerstagnachmittag in den Kempener Lichtspielen. Die Komödie aus der Schweiz wurde im Rahmen des Genießer-Kinos gezeigt. Zum Film gab es Kuchen aus dem Hause Peerbooms – heißt ja auch Genießer-Kino. Das Angebot der Lichtspiele geht am ersten Donnerstag im Mai in die nächste Runde. Dann gibt es das biografische Drama „Der Stern von Indien“. Darin geht’s um Lord Mountbatten, der 1947 vom britischen König damit beauftragt wird, die Rückgabe Indiens an das einheimische Volk zu vollziehen, wodurch er offiziell zum letzten Viceroy der Kolonialmacht vor Ort wird. Kostenlos dabei sein können Wilfried Thiessen, Dieter Browatzki und Helene Ackyanc. Sie haben jeweils zwei Freikarten gewonnen. Die Gewinner sollten ihre Tickets innerhalb einer Woche in den Lichtspielen am Buttermarkt abholen. Dort kann man dann auch Karten für die nächste Genießer-Kino-Vorstellung am 3. Mai um 17 Uhr kaufen.

kempenerlichtspiele.de

Kinderschminken am WZ-Stand

Schon gestern kündete der blaue Himmel davon, dass der Frühling es endlich geschafft hat. Heute und morgen soll es dann schon fast frühsommerlich werden, versprechen die Meteorologen. Kein Wunder, dass bei den Verantwortlichen des Werberings die Vorfreude auf das Frühlingsfest groß ist. Heute von 11 bis 20 Uhr (Buttermarkt bis 22 Uhr), morgen von 11 bis 19 Uhr begrüßt Kempen den – wie kann es anders sein – „Königlichen Frühling“. Unter diesem Motto wird auf und rund um den Buttermarkt gefeiert. Bühne und Catwalk auf Kempens zentralem Platz bieten Händlern die Möglichkeit, ihre Produkte zu präsentieren. Mitten im Trubel ist auch die Westdeutsche Zeitung an beiden Tagen mit einem Stand vertreten. Am morgigen Sonntag dürfte der Nachwuchs dort Schlange stehen: Bei der WZ ist kostenloses Kinderschminken angesagt. Der Flüsterer wünscht allen ein schönes Wochenende – wo auch immer Sie das schöne Wetter genießen!