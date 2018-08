Auch am letzten Tag des Ferienprogramms an der Berliner Allee wurde ausgelassen gefeiert.

Kempen. Zum letzten Mal in diesen Sommerferien gingen die Kinder am Freitag beim Kempener Ferienspaß durch den Manege-Eingang in das Zelt auf der Sportanlage an der Berliner Allee. Passend zum Motto „Der große Ferienspaßzirkus“ war das Programm gestaltet und ein Zelt aufgestellt worden. Jugendpfleger Andre Fitzner und Schulsozialarbeiterin Michaela Haffmans sind in den vergangenen sechs Wochen von einem 30-köpfigen Team aus ehrenamtlichen Betreuern und Sozialarbeitern unterstützt worden, wofür sich die Verantwortlichen noch einmal herzlich bedankten.

Kurze Regenphasen konnten

im Zelt überbrückt werden

Im Zelt überbrückten die Kinder am Freitagmorgen kurze Regenschauer. Mit Musik und Tanz verging die Zeit wieder wie im Flug und die verschiedenen Altersgruppen konnten Minuten später in die Kempener Altstadt ziehen. Dort musste mit Hilfe von Hinweisen ein „Mann mit schwarzem Koffer“ gefunden und der Koffer mit einem Zettel beklebt werden. Der mysteriöse Mann bewegt sich anschließend weiter durch die Gassen der Altstadt. Außerdem standen zum Abschluss auf dem Programm: Ein Tauschspiel, bei dem immer wertvollere Gegenstände getauscht werden sollen, und eine Stadtrallye durch Kempen.

Verschiedene Ausflüge

gehörten dazu

Wie es sich für einen Zirkus gehört, durften Clowns, Zauberer, Jongleure und Ballonkünstler nicht fehlen, die laut Betreuern bei den Kindern sehr beliebt waren. In der zweiten Ferienhälfte besuchten die Kinder den Kempener Erlebnisbauernhof „Hilliput“ sowie Familie Höfkes auf dem Mengelshof. Ums Thema Pferde ging es auf dem Boveshof. Ein Ausflug zum „Brückenkopfpark“ in Jülich sei bei Teilnehmern und Betreuern gut angekommen. In den letzten beiden Ferienwochen wurde eine große Erlebnishindernisbahn für die Kinder aufgebaut, die bei allen Beteiligten für großen Spaß sorgte. Traditionell unter der Leitung von Vize-Bürgermeister Otto Birkmann. Auf dem Gelände der Sportanlage konnten sich die Kinder kreativ, sportlich und in der Bauspielhalle beschäftigen.

„Die ersten vier Wochen hatten wir extremes Wetter und musste uns daran anpassen“, so Fitzner. Dieses Problem hätte das Ferienspaß-Team mit Wasserspielen und dem Einsatz von Sprengern lösen können, was „gut als Abkühlung ankam“, erzählt der Jugendpfleger.

Insgesamt sind 805 Kinder in diesem Jahr beim „Ferienspaß“ angemeldet worden. Das sind 89 Anmeldungen mehr als im Vorjahr. Auch die Nachmeldungen stiegen an: 2016 waren es 30, 2017 waren es 120, in diesem Jahr 138 Kinder. „Der Ferienspaß hat sich bewährt. Unser Angebot wird weiterhin gut angenommen“, sagt Fitzner. Dem Ferienspaß 2019 dürfte also nichts im Wege stehen.

