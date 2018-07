Julia und Ulrike Scherlitz haben eine ältere Katze bei sich aufgenommen. Bislang hat sich keiner gemeldet, der das Tier vermisst.

Kempen. „Ich bin in der Nacht vom jämmerlichen Schreien einer Katze aufgewacht“, erinnert sich Julia Scherlitz, die selbst einen Kater hat. Vor dem Fenster eines Nachbarhauses an der Neustraße fanden sie und ihre Mutter Ulrike am 6. Juli gegen 4 Uhr morgens eine stark abgemagerte Katze, die bei der Familie Schutz suchte. Seitdem versuchen die beiden, den Besitzer des Tieres ausfindig zu machen.

„Als wir die Tür öffneten, kam sie direkt hereingelaufen. Sie bestand nur noch aus Haut und Knochen, hatte keine Kraft mehr und hätte die Nacht vermutlich nicht überlebt“, so Julia Scherlitz. Schnell fanden Mutter und Tochter heraus, dass die Katze an Menschen gewöhnt ist. „Sie hat uns direkt vertraut, war verschmust und ist aufs Katzenklo gegangen. Das würde eine wilde Katze nicht machen“, meint Ulrike Scherlitz.

Aufgrund des körperlichen Zustandes des Tieres wollten sie die Katze aufpäppeln. „Sie hat alles erbrochen. Deshalb haben wir einen Tierarzt kontaktiert. Der riet uns, sie mit Schonkost zu füttern. Seitdem geht es ihr besser“, sagt Ulrike Scherlitz.

Einen Chip, über den der Besitzer ermittelt werden könnte, hat die Katze nicht. „Sie ist vermutlich sehr alt, sieht schlecht und orientiert sich nur über den Geruchssinn und Geräusche. Außerdem glauben wir, dass sie alleine gehalten wurde, weil sie unseren Kater anfaucht“, erklärt Julia Scherlitz.

Über die sozialen Netzwerke haben die beiden bereits versucht, den Besitzer zu finden – ohne Erfolg. Sie hoffen, dass das Tier nicht ausgesetzt wurde und jemand danach sucht. „Es würde uns das Herz brechen, sie in ein Tierheim zu bringen“, sagt Ulrike Scherlitz. Da ihr eigener Kater sich in Gegenwart der Streunerin äußerst unwohl fühlt, kann die Familie Scherlitz sie nicht mehr lange bei sich behalten.

Die grau-braun getigerte Katze hat einen weißen Bauch und weiße Beine – bis auf zwei braune Flecken am Bauch und am rechten Hinterbein. Wer einen Hinweis hat oder weiß, wem die Katze gehört, kann sich per E-Mail melden:

lolastar@web.de