Das Thema „Zeitumstellung“ beschäftigt die Menschen. Die meisten am Freitag befragten Passanten sind gegen das zweimalige Hin und Her im Jahr. Foto: Lübke

„Weil wir keine Zeit mehr haben, haben wir keine Zeit, uns auf Zeit einzustellen“, meint Karin Effmert. Sie macht sich für eine einheitliche europäische Lösung stark. Als ihre Kinder jünger waren, habe sie sich im Laufe einer Woche durch gestaffelte Zu-Bett-geh-Zeiten an die Umstellung gewöhnt. „Und wir verstellen immer schon am Abend vorher die Uhren.“

Aus Willich hat sich WZ-Leser Hans-Joachim Zimmermann per E-Mail in der Redaktion zum Umfrage-Thema gemeldet. Er schreibt: „Bitte die Rückkehr zur ganzjährigen mitteleuropäischen Normalzeit, wie sie bis 1980 von der Bevölkerung allgemein akzeptiert war! Die Sommerzeit in Mitteleuropa bedeutet im Sommer Helligkeit bis gegen 22 Uhr und bringt Kinder kaum ins Bett. Hier im tiefen Westen Deutschlands wäre es auch mit der Normalzeit lange genug hell, dafür aber früher hell als mit der Sommerzeit, das hat doch auch etwas für sich! Eine ganzjährige Sommerzeit in Mitteleuropa würde bedeuten, dass uns die osteuropäische Zeit übergestülpt würde. Sommerzeit im Winter? Der Schulbeginn und der allgemeine Arbeitsbeginn würden noch in die tiefe Dunkelheit fallen! Hoffentlich melden sich auch viele verantwortungsbewusste Mediziner!“