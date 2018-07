Mit Spannung wird die Diskussion zum Aqua-Sol in der heutigen Ratssitzung erwartet. Die Fraktionen werden den Beschluss zum Umbau aber bekräftigen.

Kempen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Etwas überspitzt könnte man so die Bemühungen von Bürgern und Vereinen zusammenfassen, das 50-Meter-Außenbecken des Schwimmbads „Aqua-Sol“ doch noch zu erhalten. Aufgrund eines Bürgerantrags ist das Thema auf der Tagesordnung der heutigen Ratssitzung gelandet, obwohl die Politik in nicht öffentlichen Sitzungen von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung den Umbauplänen bereits vor Monaten zugestimmt hatte. Vor der Sitzung heute um 18 Uhr in der „Alten Scheune“ (Rheinstraße 27, Tönisberg) ist die Hoffnung, die Politik noch umstimmen zu können, aber nicht mehr angebracht. Das zeigen die Reaktionen der Fraktionsvorsitzenden auf Anfrage der WZ.

„Wir werden den Beschluss der Gesellschafterversammlung und die Freigabe der Mittel für die Stadtwerke stützen“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Wilfried Bogedain. Das Unternehmen habe den zuständigen Gremien in den vergangenen Monaten plausibel erklärt, dass der Umbau in dieser Form wirtschaftlich sinnvoll und tragfähig sei, um den langfristigen Erhalt des Schwimmbads zu sichern. „In Zeiten, in denen man aus ganz Deutschland von kompletten Bäderschließungen hört, unterstützen wir das Vorgehen der Kempener Stadtwerke“, so Bogedain.

Stadtwerke: 50-Meter-Becken „am wenigsten frequentiert“

Wie bereits mehrfach berichtet, wollen die Stadtwerke das bestehende Hallenbad schließen. Dafür soll eine neue Halle auf der Fläche entstehen, auf der derzeit das 50-Meter-Freibecken ist. Diese Lösung sei mit Blick auf die Baukosten und die langfristigen Personal- und Energiekosten die sinnvollste, wie die Stadtwerke betonen. Das 50-Meter-Becken sei „am wenigsten frequentiert“, wie es Badleiter Wolfgang Werthschulte bei der Präsentation der Pläne im März ausgedrückt hatte. Unter anderem deshalb haben die Stadtwerke die Entscheidung getroffen, das Becken als Baugrube für die neue Halle zu nutzen.

Diese Pläne, aber auch die Kommunikation gegenüber den Nutzern sorgen seit einigen Wochen für massive Kritik. Vertreter von Vereinen und Schulen haben nach eigenen Angaben aus der Zeitung von den Plänen erfahren.

Die Kommunikation hätte sicherlich besser sein können, findet der CDU-Fraktionschef. Wichtig sei aber nun, dass der Vereins- und Schulsport sowie das Ablegen diverser Abzeichen weiterhin möglich ist, so Bogedain. Und dies hätten die Stadtwerke versichert.

SPD-Fraktionschef Andreas Gareißen folgt der Argumentation der Stadtwerke, dass sich die Bedingungen für Vereine und Schulen sogar verbessern würden. „Und unterm Strich kann man aus wirtschaftlichen Gründen gar keine andere Entscheidung treffen“, sagt Gareißen mit Blick auf die beschlossenen Umbaupläne. Zu diesen wird die SPD auch in der heutigen Sitzung stehen. Dass das Projekt schlecht kommuniziert worden ist, will auch Gareißen heute Abend anmerken.