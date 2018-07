Oedt. Einen Kanukurs gibt es vom 17. bis 19. August. Veranstalter ist der Kanu-Wander- Club Grefrath. Mitmachen kann jeder ab zwölf Jahren, der schwimmen kann und „keine Angst vor Wasser“ hat, wie der Verein schreibt. Treffpunkt ist das Bootshaus in Oedt am Steinfunderweg 13.

Am Freitagnachmittag (17. August) steht als erstes das Kennenlernen des Sportgerätes Kajak auf dem Programm. Hierzu werden die ersten Paddelschläge auf einem See gemacht. Samstags startet die Gruppe dann auch schon zu einer ersten Wanderfahrt auf der Niers. Ein kleines Highlight soll die für Sonntag geplante Fahrt auf der Niers werden. Es geht in eher unbekannte Bereiche: Von Pont bis Kevelaer ist die Niers auf mehreren Abschnitten renaturiert worden. Dort gibt es teilweise urwaldähnliche Abschnitte.

Neben dem Paddeln werden auch Themen wie Sicherheit im Kanusport und naturbewusstes Paddeln zur Sprache kommen. Die Boots- und Sicherheitsausrüstung wird gestellt. Dieser Anfängerkurs wird von ausgebildeten Fachübungsleitern geleitet und durchgeführt. Die Kosten betragen pro Person 52 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Am Ende des Kurses erhält jeder Teilnehmer den „europäischen Paddel-Pass“ in der Basisstufe. Weitere Informationen gibt es bei Herbert Tilkes unter Tel. 02156/5400 oder auf der Homepage des Clubs:

www.kwc-grefrath.de