Im Winter sollte nachts niemand draußen nächtigen. Beratungsstelle schafft Abhilfe.

Kempen/Kreis Viersen. Zunehmend sind auch in den Wintermonaten Menschen zu sehen, die die Nacht auf der Straße verbringen müssen, weil sie keine Wohnung haben, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt Kempen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe habe kürzlich über einen drastischen Anstieg der Obdachlosenzahlen in Deutschland informiert.

Auch in den Städten und Gemeinden des Kreises Viersen registriere die Beratungsstelle für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten des Sozialdienstes Katholischer Männer (SKM) zunehmend Personen, die auf der Straße leben. „Die kalte Jahreszeit gefährdet diese Menschen extrem“, heißt es weiter. Daher rufe die Zentrale Beratungsstelle dazu auf, Menschen in einer so schwierigen Lage an geeignete Stellen zu vermitteln.

Die Zentrale Beratungsstelle in Kempen befindet sich an der Kirchstraße 1. Die offenen Sprechstunden finden montags und freitags von 9 bis 12 Uhr und dienstags von 16 bis 18 Uhr statt. In Notfällen ist montags, dienstags und donnerstags von 8.30 bis 15 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8.30 bis 13 Uhr unter Tel. 02152/4745 Hilfe zu finden. Zudem können die jeweiligen Stadtverwaltungen kontaktiert werden. Sollte in dringenden Notfällen zu den Einrichtungen kein Kontakt herzustellen sein, kann die Polizei unter Tel. 02162/3770 oder die Polizeileitstelle unter Tel. 02162/8195100 kontaktiert werden. Red