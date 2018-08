Nach seinem Debüt in der Fußball-Bundesliga gibt es für den Kempener Louis Jordan weitere gute Nachrichten.

Kempen. Kempen. Die Erfolgsgeschichte von Jordan Beyer geht weiter. Nach seinen ersten beiden Pflichtspieleinsätzen für Borussia Mönchengladbach steht der 18-Jährige jetzt erstmals im Kader der U-19-Nationalmannschaft. DFB-Trainer Guido Streichsbier nominierte den Kempener für die beiden Länderspiele am Freitag, 7. September, 16 Uhr, in Hanau gegen die Schweiz und am Montag, 10. September, 11 Uhr, in Rüsselsheim gegen die Slowakei. Bisher brachte er es auf insgesamt zwölf Juniorenspiele für den DFB in der U 16, U 17 und U 18.