Am Montag beginnen die Bauarbeiten auf dem beliebten Altstadt-Parkplatz. Am selben Tag rückt die Polizei nach Kempen aus.

Kempen. Nun wird der Parkplatz am Viehmarkt hübsch gemacht. Am Montag legen die Mitarbeiter der Firma Hamelmann los und beginnen mit den Arbeiten für die Neugestaltung des Parkplatzes. Wie berichtet, erhält der Platz ein komplett neues Aussehen mit breiteren und neu ausgerichteten Stellflächen. Auch die Ein- und Ausfahrtssituation, die in der Vergangenheit ein Unfallrisiko darstellte, wird verändert. Bevor mit den Pflasterarbeiten begonnen wird, muss noch der Mischwassersammler sowie die dazugehörigen Hausanschlussleitungen im Gehweg vor den Häusern am Viehmarkt erneuert werden. Danach werden der bisherige Nebenparkplatz und der Hauptparkplatz neu gepflastert. Damit dies auch zügig vorangehen kann, wird der Parkplatz bis Ende August gesperrt.

Polizei-Aktion für Kinder

Der Buttermarkt ist ein beliebter Anlaufpunkt und deshalb meist gut gefüllt. Am kommenden Montag wird der zentrale Platz in der Kempener Altstadt besonders voll werden. Die Polizei des Kreises Viersen lädt für 10 bis 15 Uhr zur Aktion „Vorkids“. Damit will die Behörde bei den jüngeren Verkehrsteilnehmern für mehr Sicherheit beim Radfahren werben. Mit dabei sind auf jeden Fall drei Klassen der Kempener Gesamtschule, die einen Fahrradparcours absolvieren werden. Besucher sind laut Polizei aber herzlich willkommen, die weiteren Attraktionen mitzuerleben: Fahrradhelm-Gewinnspiel, Fahrrad-Simulator, Verteilung von 100 Warnwesten. Eröffnet wird die „Vorkids“-Aktion von Landrat Andreas Coenen. Es gibt aber auch noch einen prominenten Gast: Das Maskottchen der Mönchengladbacher Borussia, Jünter, hat seinen Besuch angekündigt.

Frust über Einbrecher

Äußerst frustriert scheint man im Leihhaus Winter am Buttermarkt 12 zu sein. Mal wieder ist dort eingebrochen worden. Zumindest wurde ein entsprechender Versuch unternommen: Dabei ist eine Scheibe an der Seite des Hauses zur Moosgasse zerborsten. An dieser Scheibe hat der Betreiber nun einen Zettel aufgehängt: „Das ist sehr dickes Panzerglas! Außerdem sind alle wirklich wertvollen Schmuckstücke nachts in einem großen sprengsicheren Tresor. Suchen Sie sich einen Job und kaufen Sie sich, was Sie möchten. Einbruch ist hier wirklich sinnlos“, lautet die Ansprache an potenzielle Täter. Dem kann man sich nur anschließen.