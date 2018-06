Fürs Schwimmenlernen oder Wettbewerbe sei das große Becken ideal, findet Dagmar Marxen. Zwar finde der Schwimmunterricht im Hallenbad statt, nach der Schließung des 50-Meter-Außenbeckens würde jedoch eine attraktive Möglichkeit fehlen, das Gelernte, wie Streckentauchen, Rücken- und Kraulschwimmen sowie Transportschwimmen, zu üben. Dass der traditionsreiche „Burg-Sprint“ in seiner bisherigen Form nicht mehr stattfinden könnte, hatte der SV Aegir gegenüber der WZ bereits im März in Aussicht gestellt.

Das hat auch Dr. Karl Geuchen festgestellt. Überrascht und entsetzt seien viele Schwimmer, die teils auch weitere Wege in Kauf nehmen würden, um das 50-Meter-Becken zu nutzen. Besonders im Sommer sieht Geuchen in der Zukunft Probleme. An schönen Sommertagen sei zurzeit das Freibad voll. Das 50-Meter-Becken sei dann voller Schwimmer, hat Geuchen festgestellt. Und er fragt sich: Wo sollen die alle hin, wenn das Becken nicht mehr da ist?

Dass in dem Schwimmbad etwas getan werden müsse, auch um das Bad barrierefrei und für Familien mit Kindern attraktiver zu machen, steht für Dagmar Marxen außer Frage. Aber nicht auf Kosten des 50-Meter-Beckens.

Mitstreiter können sich der Initiative anschließen

Die Gruppe der Kritiker möchte gerne eine Diskussion in der Bevölkerung anregen und ist an einem Austausch interessiert. Wer mitwirken möchte, kann sich per E-Mail an dagmar.marxen@gmx.de wenden.

Die Stadtwerke haben angekündigt, 7,5 Millionen Euro in die Hand zu nehmen, um das Aqua-Sol bis Frühjahr 2020 zukunftsfit zu machen. Es soll barrierefrei und für Fitness, Senioren und Familien mit Kindern zugeschnitten sein. Letztlich soll der Umbau auch laufende Kosten für Energie und Personal sparen.

Das 50-Meter-Becken sei das am wenigsten frequentierte Becken, sagte Badleiter Wolfgang Werthschulte bei der Vorstellung der Pläne. Draußen bleiben dann das 25-Meter-Ganzjahresbecken, das Freizeitbecken mit Rutsche, der Kinderbereich und das Sprungbecken erhalten. Das Freibad soll auch künftig maximal 6000 Besuchern Platz bieten. In den Monaten Mai und September habe sich der Betrieb in der Vergangenheit nicht gelohnt. Daher wird das Freibad nur noch von Juni bis August geöffnet.