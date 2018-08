Die Agentur für Arbeit veranstaltet in der Stadtbibliothek zwei Workshops zum Thema.

Kempen. Die Agentur für Arbeit bietet in den Sommerferien zwei Workshops rund um das Thema Studium und betriebliche Auswahlverfahren an. Beide Veranstaltungen finden in der Stadtbibliothek Kempen im Kulturforum Franziskanerkloster, Burgstraße 19, statt und werden von Peter Kraps von der Studienberatung der Agentur für Arbeit geleitet. Er sagt: „ Die Studien- und Berufswahl ist ja so etwas wie ein Blick in die eigene Zukunft. Das kann richtig Spaß machen, daher eignet sich das Thema auch gut für die Ferien. Und wer die Sommerferien bereits zur Vorbereitung nutzt, hat dann vielleicht schon den entscheidenden Vorsprung vor dem letzten Schuljahr.

„Der erste Workshop ist die Informationsveranstaltung „Ich will studieren. . . ?“. Den Teilnehmern werden Tipps und Wissenswertes zu jeglichen Bereichen des Studiums mit auf den Weg gegeben. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, 14. August, um 9.30 Uhr und dauert etwa 2,5 Stunden.

Der zweite Workshop „Start your career“ beginnt am Mittwoch, 22. August, um 9 Uhr und endet gegen 15.30 Uhr. Peter Kraps informiert und unterstützt die persönliche Vorbereitung durch viele praktische Übungen. Die Anmeldung für den Workshop „Start your career“ endet am 16. August und sollte zudem folgende Angaben enthalten: Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Handy-Nummer, Schule und Jahrgang. Die Anmeldung zu beiden Veranstaltungen erfolgt per E-Mail: Red

Peter.Kraps@arbeitsagentur.de