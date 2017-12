Bei den Steuer-Hebesätzen wird sich zunächst einmal nichts ändern. Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wurde bei weiterhin 290 Prozent, Grundsteuer B für Grundstücke und Gewerbesteuer wurden bei 440 Prozent festgelegt. Dieser frühzeitige Beschluss ist notwendig, um die Steuerbescheide rechtzeitig bis Mitte Januar verschicken zu können. Im Zuge der Haushaltsberatungen könnte die Politik noch Änderungen vornehmen. Kämmerer Jörg Geulmann wird den Etat 2018 am 19. Dezember im Rat einbringen.

Kritik kam im Haupt- und Finanzausschuss von Günter Solecki (Die Linke) an der Höhe der Grundsteuer B. Der Bund der Steuerzahler NRW fordert Kommunen auf, die Grundsteuer B zu senken. Unter anderem, weil der Kommunalsoli wieder abgeschafft werden soll. Geulmann sieht dagegen kein Potenzial für Steuersenkungen. In diesem Jahr zahle man noch 60 000 Euro Kommunalsoli. Und trotz Abschaffung rechnet der Kämmerer in Zukunft eher mit schlechteren Haushaltsergebnissen. Zudem, so Bürgermeister Volker Rübo, stehe man im interkommunalen Vergleich mit einem Hebesatz von 440 Prozentpunkten ganz gut da.