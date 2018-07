Kempen. Am Donnerstag sieht ein ganzes Dorf schwarz – jedenfalls auf der Leinwand, wenn WZ, Kempener Lichtspiele und Café Peerbooms zum Genießerkino einladen. Ab 17 Uhr wird in den Lichtspielen am Buttermarkt der Film „Ein Dorf sieht schwarz“ gezeigt.

Die Komödie spielt 1975 in Frankreich. Der Arzt Seyolo Zantoko, der aus dem Kongo stammt, bekommt einen Job in einem kleinen Dorf nahe Paris angeboten und beschließt, mit seiner Familie umzuziehen. Was sie erwarten, ist das Pariser Stadtleben. Was sie aber erleben, sind Dorfbewohner, die zum ersten Mal in ihrem Leben einen afrikanischen Arzt sehen. Die Dörfler tun alles, um der Familie das Leben schwer zu machen. Aber wer so mutig ist, seine Heimat zu verlassen, will sich so leicht nicht unterkriegen lassen. . .

Karten kosten acht Euro (Parkett), ein Platz in der Loge kostet zehn Euro. WZ-Leser bekommen mit ihrer Club-Karte drei Euro Rabatt. Das Café Peerbooms liefert frischen Kuchen, Kaffee gibt es von den Lichtspielen. Zudem werden zwei Gewinner ausgelost, die beim nächsten Genießerkino am 2. August freien Eintritt haben. Dann läuft der Film „Kaffee mit Milch und Stress“.

www.kempenerlichtspiele.de