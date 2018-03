Kahl: Ich bin in Münster geboren und aufgewachsen und dann mit 22 Jahren nach Herten gezogen. Ich stamme also aus einer Stadt, der es sehr gut ging und geht. Insofern war das kein Kulturschock. Im Ruhrgebiet sind die Menschen offen und herzlich – das ist hier in Kempen nicht anders. Besonders imponiert hat mir in der Bewerbungsphase der damalige Bürgermeister Karl Hensel. Er war sehr offen und hat die Karten auf den Tisch gelegt. Mir hat das gezeigt, dass er sich um mich bemüht.

Kahl: An meine Arbeitsweise im Ganzen. Wenn Sie in einer früheren Bergarbeiterstadt arbeiten, die mit geringen finanziellen Mitteln den Strukturwandel organisieren und schaffen muss, dann prägt das die Arbeitsweise. Ich habe in Herten gelernt, die Projekte komplex und vorausschauend zu organisieren. Und mit großer Ausdauer und Verlässlichkeit an Dingen zu arbeiten.

Stephan Kahl: Das kann ich ohne Einschränkung mit Ja beantworten. Ich hatte in Herten eine unglaublich spannende Zeit. Aber nach 33 Jahren war es an der Zeit, noch einmal etwas Neues zu machen. Die anspruchsvolle Arbeit im Ruhrgebiet – mitten im Strukturwandel – hat mir viele lehrreiche Erfahrungen und Kontakte eingebracht, auf die ich später hier in Kempen zurückgreifen konnte.

Kempen. Am Gründonnerstag schließt Stephan Kahl zum letzten Mal die Tür zu seinem Büro im Rathaus ab. Und danach wird der Technische Dezernent wohl auch gleich den Schlüssel weitergeben. Nach zehn Jahren in Kempen geht der Stadtplaner und Architekt mit 65 Jahren in den Ruhestand. Im Interview mit der WZ blickt Kahl auf Höhen und Tiefen dieser zehn Jahre zurück. Und er berichtet über seine Einschätzung zur Stadtentwicklung.

Kahl: Ja, genau. Ihre Gestaltung ist die ideale Verbindung zum Umfeld des Klosterhofes und dennoch, geprägt vom engen Straßenraum, völlig anders geworden. Was die Gestaltung angeht, gab es lange Diskussionen. Aber die haben sich gelohnt. Ich gehe davon aus, dass andere Straßen der Altstadt in den nächsten Jahren ähnlich aussehen, wenn dort Sanierungen anstehen. Die innerstädtische Entwicklung ist ein Steckenpferd von mir. Das hat mir in Kempen viel Freude bereitet.

Kahl: Natürlich war die Entwicklung des Projektes Klosterhof sehr bedeutsam. Das wurde mir zum Amtsantritt in mein Pflichtenheft geschrieben, weil ja im Vorfeld unter anderem ein Hotel-Projekt am Stand des früheren Kreishauses gescheitert war. Ich habe frühzeitig den Architekten Preckel ins Boot geholt, den ich aus meiner Arbeit in Herten kannte. Seine vorausschauende Planung und meine klare Vorstellung zur Projektentwicklung waren so etwas wie der Schlüssel zum Erfolg. Es ist nicht einfach, ein Investorenprojekt zu begleiten, das dann auch für die Bürgerschaft ein Gewinn ist. Und ich habe die Überzeugung, dass der Klosterhof ein nachhaltiger Gewinn für Kempen ist. Zumal die Umfeldgestaltung in die Altstadt ausstrahlt.

Kahl: Fangen wir chronologisch mit der Unterschutzstellung der Zeche an. Als es um die Frage ging, war ich geprägt von meiner jahrzehntelangen Tätigkeit im Ruhrgebiet der Meinung, dass eine Stadt wie Kempen nicht viel mit dem Bergbau zu tun hatte. Die Ausweitung der Abbaugebiete in Richtung Niederlande war ein Trugschluss. Die Tönisberger Anlage war nur wenige Jahre in Betrieb. Deshalb war die klare Konsequenz, dass die Bedeutung des Bergbaus in unserer Region nicht groß ist. Deshalb hielt ich die Unterschutzstellung für falsch. Nun war es aber so, dass die Experten im Bereich der Denkmalpflege sehr auf die Unterschutzstellung pochten. In diesem Bereich befürchtete man einen Bedeutungsverlust – umso intensiver und nachdrücklicher waren die Forderungen. Dass sich dadurch in Kempen so ein starkes Meinungsbild pro Denkmalschutz entwickelt hat, war für mich eine Überraschung. Es lag eine Fehleinschätzung meinerseits vor.

Ihre Arbeit wurde in den vergangenen Jahren auch kritisch gesehen. So mussten Sie in den Diskussionen zur Tönisberger Zeche und bei den Planungen des Schmitz-Projektes an der Peterstraße einiges einstecken. Wenn Sie zurückblicken: War die Kritik berechtigt?

Kahl: Wenn ich an den Kempener Westen denke, muss auch eine Überlegung sein, ob sich eine Stadt wie Kempen eine so aufwendige und teure Infrastruktur weiterhin leisten kann. Und auch einen solchen Pflegeaufwand weiterhin leisten kann und will.

Kahl: Ja. Ich möchte nicht auf den Klosterhof reduziert werden. Bei der Schaffung von Wohnraum für Familien haben wir zum Beispiel an der Kreuzkapelle und den Stadtteilen St. Hubert und Tönisberg was Schönes geschaffen. Die erste Ausbauwelle der Kitas ist gemeistert worden. Durch den Neubau der Mensa der Martinschule und den Ausbau der Kästneria sowie durch Wärmedämmung an den Fassaden ist im Schulbau einiges passiert. Die Ansiedlung des Netto-Marktes war ein wichtiges Projekt für Tönisberg.

Kahl: Ich bin der festen Überzeugung, dass die Themen Zeche und Peterstraße zusammenhängen. Durch die Debatte um die Zeche und das bürgerschaftliche Engagement hat sich mit Blick auf den Denkmalschutz ein großes Interesse gebildet. Und rückblickend kann ich sagen, dass dieses Engagement aus der Bürgerschaft dem Projekt an der Peterstraße mehr als gutgetan hat. Die Vorstellungen des Architekten der Firma Ralf Schmitz waren gut. Durch das Einwirken der Öffentlichkeit und letztlich den Erhalt der Fassade Peterstraße 20 sind die Pläne aber noch viel besser geworden. Jetzt, da alles fertig ist, bin ich der Meinung, dass es super geworden ist. Und das ganze Verfahren ist ein Beispiel dafür, dass eine Stadt wie Kempen sein kulturelles Erbe erhalten muss. Eine Stadt muss aber auch bereit sein, sich den modernen Anforderungen zu stellen. Es muss eine anspruchsvolle Weiterentwicklung geben. Kempen hat dies schon in den 60er Jahren mit der Altstadtsanierung eindrucksvoll bewiesen. Mit der Neubaumaßnahme Ellenstraße/Hessenwall hat die Stadtverwaltung Wege aufgezeigt, mit sorgfältiger Planung und Beteiligung der Öffentlichkeit auch für Neubaumaßnahme anspruchsvolle Architektur zu realisieren, die sich in historische Strukturen harmonisch einfügt. Der Denkmalschutz und eine behutsame, maßvolle Stadterneuerung sind Entwicklungsmerkmale der historischen Altstadt, die den Erfolg bringen.

Kahl: Ich halte es für richtig und wichtig, dass die Burg in öffentlicher Hand bleibt. Ich hätte mir allerdings – wie der Bürgermeister – eine Kooperation mit dem Kreis Viersen in dieser Angelegenheit gewünscht. Das will der Kreis nicht – und nun haben wir die Burg. Jetzt muss die Frage geklärt werden, ob ein privatwirtschaftliches Engagement – vielleicht mit dem Ziel eines Hotels – infrage kommt. Oder ob die Idee der Bürgerburg mit VHS, Standesamt und Gastronomie eine Option ist. Da würde ich mich für die Bürgerburg entscheiden.

Sie sind aber erleichtert, dass dieses Projekt an Ihnen vorübergeht, oder?

Kahl: Nein, definitiv nicht. Das ist doch in einem planerischen Beruf eine spannende und tolle Aufgabe. Zehn Jahre jünger und ich würde das gerne machen.

Die Burg obliegt aber nun Ihrem Nachfolger Marcus Beyer, der aus Tönisvorst nach Kempen wechselt. Auf welche großen Aufgaben kann und muss er sich noch gefasst machen?

Kahl: Es steht eine ganze Menge an. Zuerst möchte ich die unausweichlichen Investitionen in städtische Liegenschaften nennen. Die Sanierung der Schulen und auch des Rathauses ist eine große Aufgabe. Diese Anforderungen waren ja auch Gegenstand des Bewerberprofils. Insgesamt geht es aber auch um die Instandhaltung von rund 120 städtischen Gebäuden - Stichwort: Entwicklung eines Gebäudemanagements. Dann stecken wir noch in der Realisierung von zwei Baugebieten in St. Hubert und Tönisberg. Und auch der alte Straßenbestand muss in den kommenden Jahren in vielen Teilen saniert werden. Beginnend mit der St. Huberter Bahnstraße, wo es schon in Kürze losgeht. Und natürlich die Entwicklung des Gebietes im Kempener Westen. Da wäre ich gerne schon weiter gewesen, aber das notwendige Verkehrsgutachten konnte wegen der Langzeit-Baustelle zwischen Kempen und Kerken erst später in Angriff genommen werden.

Wenn Sie am Gründonnerstag Ihre Bürotür geschlossen haben und dann nach Hause fahren – was machen Sie dann?

Kahl: Ich wünsche mir, dass ich schnell eine Phase erreiche, in der ich loslassen kann. Ich habe einen Job, in dem man auch in der Freizeit häufig mit seinen Gedanken im Büro ist. Das haben planerische Aufgaben so an sich. Ich freue mich auf die Zeit danach. Ich freue mich auf mehr Zeit mit meiner Familie, auf Urlaube und lange Radtouren. Und ich freue mich darauf, Kempen als Kempener genießen zu können. Überhaupt war es mir wichtig, in der Stadt zu wohnen, in der ich arbeite. Das war in Herten so und das ist in Kempen so.