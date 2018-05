Fischer: Nein, so etwas kann man nicht planen. Und ein Wechsel mitten in der Legislaturperiode ist ja auch selten. Die Findung eines neuen Vorsitzenden ist von allen Beteiligten gut und offen gelöst worden. Der Kollege Günter Werner hat das wunderbar moderiert. Als es dann mehrere Anzeichen gab, dass ich aus Sicht von einigen Kollegen ein Kandidat bin, habe ich mich mit der Aufgabe befasst. Dann fiel schnell die Entscheidung, dass ich es machen will.

Peter Fischer: Ja, inzwischen auf jeden Fall. Ich mache die Aufgabe gerne und es fühlt sich gut an. Ich will aber nicht verhehlen, dass es anfangs schon ein Sprung ins kalte Wasser war. Schließlich standen gleich die Haushaltsberatungen an, dann meine erste Haushaltsrede. Auch nach vielen Jahren in Stadtrat und Kreistag sind das neue Erfahrungen, die ich so noch nicht gemacht hatte. Ich möchte aber noch Michael Aach ein Lob zollen, der den Übergang hervorragend vorbereitet hat und mir auch jetzt noch mit Rat und Tat zur Seite steht.

Viele mögen darüber grübeln, warum es ausgerechnet die CDU ist, die dieses Problem nun öffentlichkeitswirksam angeht. Schließlich sind viele Landwirte in der CDU. Aus Bauernkreisen hörte ich zum Beispiel den Satz, dass die CDU die Grünen bei dem Thema wohl überholen möchte.

Fischer: Unter anderem die Landwirte sind dieses Problem leid. Sie leiden unter den wenigen, die sich nicht an Regeln halten. Deshalb setzen wir uns in diesem Punkt ein. Zudem passt doch die Wahrung der Schöpfung zum christlichen Leitbild der CDU.

Wenn wir mal die Kommunalwahl 2020 als eine Art Zäsur sehen. Welche Themen wollen Sie bis dahin vorantreiben?

Fischer: Zunächst ist es der CDU immer wichtig, einen vernünftigen Haushalt im Kreis Viersen aufzustellen - im Einklang mit den Städten und Gemeinden. Das funktioniert aus meiner Sicht gut, weil Kämmerer Thomas Heil Themen wie die Kreisumlage mit den Verantwortlichen in den Kommunen auf Augenhöhe bespricht. Einen zweiten Punkt haben wir bereits auf den Weg gebracht. Ich freue mich, dass wir über die Fraktionsgrenzen hinweg eine Lösung finden möchten, um die Zukunft des Grefrather Eisstadions zu sichern. Das ist eine Institution im Kreis Viersen, die ich schon als Kind mit meinen Eltern besucht habe. Dann werden wir forcieren, dass sich auf dem riesigen früheren Militärgelände in Elmpt etwas bewegt. Das ist für die Gemeinde Niederkrüchten, aber auch für den gesamten Kreis Viersen eine große Chance, um dort starkes Gewerbe anzusiedeln. Und dann liegt mir bekanntlich der sozialpolitische Faktor am Herzen. So müssen wir mit Blick auf den demografischen Faktor die pflegerische Versorgung gewährleisten. Vergessen dürfen wir aber nicht die gesundheitliche Versorgung in Krankenhäusern und Hausarztpraxen. Die Probleme, die da entstehen werden, kommen mir in den ganzen Diskussionen noch zu kurz.

Das ist eine ganze Menge, die auch eine Kreisverwaltung erstmal stemmen muss. Wie sehen Sie die Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung auf Kreisebene?

Fischer: Wir sind in der Kreisverwaltung gut aufgestellt. Im Führungsbereich arbeiten Leute, die etwas voranbringen wollen. Und wir haben mit Andreas Coenen einen Landrat, der viele Themen forciert.

Dieses Forcieren bei einigen Themen ist in verschiedenen Rathäusern zuletzt nicht immer gut angekommen. In Kempen gab es Ärger um die Burg. Vor allem in Willich stört man sich am Gutachten zu den Rettungswachen. Wie nehmen Sie diese unterschiedlichen Einflüsse aus allen Kommunen in der Fraktion wahr?