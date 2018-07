Helmi Röhrig, Leiterin der Sekundarschule, wurde in den Ruhestand verabschiedet. Mit der WZ sprach sie über ihre Zeit in Grefrath.

Grefrath. „Ich gehe immer noch gerne in die Schule. Ich komme morgens mit einem Lächeln im Gesicht. Es war eine schöne Zeit und ich habe mich hier in Grefrath wohlgefühlt.“ Helmi Röhrig, die Leiterin der Sekundarschule, wurde am Mittwoch offiziell verabschiedet. Vorab hat sie im WZ-Gespräch auf ihre knapp zehnjährige Schulzeit in der Niersgemeinde zurückgeblickt.

2009 war die gebürtige Aldekerkenerin aus Mönchengladbach an die damalige Hauptschule gekommen. „Wohlwissend, dass diese Schulform in der Diskussion stand“, erinnert sich Röhrig. Um den Standort der Schule zu sichern, habe sie einen neuen Weg einschlagen müssen: Und der hieß Verbundschule. Lehrerkollegium und die Politik mussten von diesem Vorhaben überzeugt werden. Beim Kollegium sei es leichter gewesen, verrät die Pädagogin.

Dass die Verbundschule, die mit diesem Schuljahr ausläuft (die WZ berichtete), nicht von langer Dauer sein würde, war damals nicht abzusehen. Denn bereits zwei Jahre nach ihrer Einführung ging im September 2013 die Sekundarschule in Grefrath an den Start. Ebenfalls mit der Begründung, dass die Sekundarstufe I im Ort erhalten bleibt. Hatten die Lehrer bis dato Stundenpläne für Haupt- und Realschule zu erstellen, so kamen noch die einer Gesamtschule ohne Oberstufe dazu. Röhrig: „Das hat viel Arbeit und Zeit für uns alle gekostet.“ Doch diese Zeiten seien ja nun ab dem nächsten Schuljahr vorbei. Und auch die Anmeldezahlen hätten sich prima entwickelt – von 240 Schülern in der Anfangszeit zu mittlerweile 520. Anderseits platze die Schule aus allen Nähten, weshalb Röhrig fest die Daumen für ihr Kollegium drückt, dass der erhoffte Neubau kommt. „Das werde ich aber nicht mehr erleben“, sagt sie mit einem leichten Bedauern in der Stimme.

Unter Lehrern und Schülern herrscht ein gutes Klima

Wichtig sei ihr auch gewesen, den sozialen Zusammenhalt der Schule zu fördern, so die Schulleiterin. Als sie nach Grefrath gekommen sei, sei ein Sozialpädagoge an der Schule gewesen. Dieser habe ein Konzept dazu erarbeitet. Dieses werde nun immer wieder angepasst, aber alle fünften Klassen seien ins soziale Lernen eingebunden, dass solange weitergeführt werde, wie es die einzelne Klasse brauche.

Der Erfolg sei ein gutes Schulklima, ist Röhrig stolz. Unter Lehrern und Schülern herrsche ein gutes Klima. „Es gibt keine Schlägereien“, betont sie. Und auch Projekte wie die Stolpersteinverlegung seien ideal, um die Schüler einzubinden.