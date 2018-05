Grefrath/Kempen. Ein Hubschraubereinsatz hat am späten Montagabend für Aufsehen im Raum Grefrath und Kempen gesorgt. Am Dienstagmorgen bestätigte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der WZ den Einsatz des Hubschraubers. Im Vorfeld hatte es am Montag gegen 22 Uhr eine Anzeige über eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Grefrath gegeben. Kurze Zeit später entdeckten die Beamten einen verlassenen Pkw und stellten fest, dass dieser offenbar gestohlen worden war.

Um den Fahrer ausfindig zu machen, wurde der Hubschrauber eingesetzt. Mit Erfolg: Nach Angaben des Sprechers gelang es der Polizei, den Verdächtigen vorläufig festzunehmen. Mitbekommen haben den Einsatz auch einige Kempener. Der Hubschrauber setzte über Kempener Stadtgebiet zum Rückflug nach Grefrath an. Details zum Einsatz will die Polizei in Kürze veröffentlichen. tkl