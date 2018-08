Karl-Heinz Oemmelen betreibt in Grefrath eine Pension für Hunde, Katzen und Nager. Während der Sommerferien sind dort alle „Betten“ belegt.

Grefrath. Es wird gebellt, mit dem Schwanz gewedelt und freudig hin und her gesprungen: Auf dem Gelände von Marions Tierparadies ist so einiges los. „Ferienzeit halt“, meint Karl-Heinz Oemmelen lakonisch. Er berichtet, dass er allein an diesem Morgen acht Tierhaltern Absagen erteilen musste. Wenn Herrchen oder Frauchen Urlaub machen, dann wird eine Bleibe für die tierischen Mitbewohner gesucht.

Katzen, Hunde und Nager finden am Langendonker Weg 1 in Grefrath ein vorübergehendes Zuhause in der Pension von Oemmelen und seiner Frau Marlies Johannes. Vor 27 Jahren hat der gelernte Steuerfachgehilfe und Spediteur das etwa 32 000 Quadratmeter große Areal im Landschafts- und Naturschutzgebiet gekauft. „Eigentümerin war Marion Ayre, die in ihren letzten zwei Jahren hier eine Tierpension betrieben hat“, sagt Oemmelen. Das erkläre auch den Namen Marions Tierparadies, der ihm gut gefallen habe, weshalb er nicht geändert wurde.

Oemmelen darf seine Pension einen „Musterbetrieb“ nennen

Die Idee, eine Tierpension aufzumachen, kam Karl-Heinz Oemmelen bei der oft schwierigen Suche, seine Hunde in den Ferien woanders vernünftig unterzubringen. „Damals waren das eher Hinterhof-Pensionen, wo sich Leute ein paar Zwinger in den Hof oder Garten gestellt haben“, erinnert er sich. Bis heute habe sich auf dem Sektor eine Menge getan. Langsam hat er die Pension aufgebaut und stetig vergrößert. „Das Kreisveterinäramt hat uns zu einem Musterbetrieb ernannt“, berichtet Oemmelen stolz.

Plätze für etwa 40 Hunde und Katzen in Grefrath

„Es sind Ferien, wir haben keinen freien Platz mehr“, beantwortet der Grefrather zwischendurch eine telefonische Anfrage. Solche Antworten gebe er derzeit nahezu jeden Morgen, sagt Oemmelen im WZ-Gespräch. Wer Stammkunde in Grefrath ist, der weiß, dass eine rechtzeitige Anmeldung nötig ist. „Doch es gibt Notfälle, wenn jemand beispielsweise ins Krakenhaus muss oder wenn eine eingeplante Tierbetreuung unerwartet absagt“, erklärt Oemmelen die Nöte der Tierhalter.

Etwa 40 Hunde und Katzen kann das Tierparadies aufnehmen, mehr geht nicht. Obwohl Oemmelen verrät, dass er für Notfälle, wenn beispielsweise der Krankenhausaufenthalt länger dauert oder die Knie-Reha nicht so erfolgreich war, dass der Hund ausgeführt werden kann, noch eine eiserne Platzreserve hat. „Ich kann den Leuten nicht einfach das Tier an einen Baum vor ihrem Haus binden“, sagt er.

Die Hunde haben vor ihrem Zwinger einen Auslauf und können sich in Gruppen auf der Spielwiese austoben. Oemmelen: „Da müssen die Tiere natürlich zusammenpassen. Es gibt die verschmusten, die zurückhaltenden und auch die nicht ganz so freundlichen.“ Aber Ärger zwischen den Tieren gebe es äußert selten und er selbst wäre auch noch nie gebissen worden.

Für die Katzen gibt es bei Oemmelen Gruppenzimmer

Die Katzen werden in Gruppenzimmern gehalten, es sei denn sie mögen das nicht, bekommen Medikamente oder Spezialfutter. „Das klappt prima. Hier sind sie fremd, müssen also nicht ihr Revier verteidigen und haben eine Menge zu beobachten, was denn die anderen Katzen so machen“, erklärt der 64-Jährige. Die meisten Katzenräume verfügen über einen eingezäunten Außenbereich, der regengeschützt ist. Kaninchen und Co. werden in Boxen – je nach Größe des jeweiligen Tieres – gehalten und verfügen über einen Auslauf.