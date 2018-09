Vogelschuss in Grefrath

Neun Matthias-Schützenbrüder hatten um die Königswürde gekämpft.

Grefrath. Heinz Bauten heißt der neue Schützenkönig der

St. Matthias-Schützenbruderschaft Schlibeck. Er löst den bisherigen König Daniel Optendrenk ab. Zu seinen Ministern ernannte Bauten seine Söhne Christian und Marcel.

502 Schüsse waren nötig, bis der Vogel von der Stange fiel. Das war am Samstag um kurz vor 20 Uhr. Die Bruderschaft hatte sich bereits am frühen Nachmittag auf dem Gelände des Reitvereins Graf Holk im Heitzerend eingefunden. „Es war ein spannendes Schießen. Zuletzt haben neun Schützenbrüder um die Königswürde gekämpft“, sagte Brudermeister Helmut Quinders, der sich schon jetzt auf das Schützenfest im August 2019 in Grefrath freut.