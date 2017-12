„Dilettantissimo“: So nennt sich der Hausmusikabend in den Räumen der Evangelischen Kirchengemeinde an der Wachtendonker Straße. Die zwölfjährige Fiona Lennertz spielt gerade Bela Bartok, „Studie für die linke Hand“. Insgesamt beteiligten sich rund 40 Musiker, vor allem Frauen, an dem Abend.