Der Bau-Boom sorgt für lange Wartezeiten in der Branche. Paul Neukirchen, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, spricht im WZ-Interview von bis zu zehn Wochen.

Kreis Viersen. Paul Neukirchen ist Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein. Sie ist Interessenvertretung des Gesamthandwerks in den Regionen Krefeld, Kreis Viersen und Rhein-Kreis Neuss. Mit der WZ sprach Neukirchen über die aktuelle Lage in der Branche in Krefeld und im Kreis Viersen.

WZ-Interview

Herr Neukirchen, was ist dran an so Sprüchen wie „Auf Handwerker kannst du in diesen Bau-Boom-Zeiten ewig warten – die haben es nicht mehr nötig“?

Paul Neukirchen: Viele Handwerker arbeiten schon seit einiger Zeit an ihrer Belastungsgrenze. Wir haben eine hohe Nachfrage, anhaltend niedrige Zinsen und entsprechend viele Aufträge. Gleichzeitig jedoch fehlen Fachkräfte. Viele Betriebe würden, wenn sie könnten, zusätzliche Facharbeiter oder auch Auszubildende einstellen. Aber sie finden sie einfach nicht auf dem Arbeitsmarkt. All das führt dazu, dass man derzeit im Bau- und Ausbaubereich bis zu zehn Wochen auf den Handwerker warten muss. Klar ist: Das gefällt niemandem – auch dem Handwerker nicht. Denn er lebt, wie auch seine Mitarbeiter und Familie, von Aufträgen und zufriedenen Kunden. Handwerker lehnen ohne Grund keine Aufträge ab. Aufträge annehmen ist für sie viel angenehmer.

Der Bau-Boom ist ja unbestritten. Was bedeutet er gerade für kleinere Unternehmen, für Ein-Mann-Betriebe?

Neukirchen: Auch die kleineren Betriebe mit wenigen Mitarbeitern sind derzeit voll ausgelastet. Allerdings spielen Einzelkämpfer im klassischen Bau- und Ausbauhandwerk – sprich: Hochbau, Zimmerer, Dachdecher, Elektro, Sanitär-Heizung, Tischler, Maler – keine große Rolle. Diese Handwerksmeister finden ihren Markt meist bei Kleinreparaturen im privaten Bereich.

Die derzeitige Wirtschaftslage müsste doch die beste Werbekampagne in Sachen Nachwuchs sein. Welche Berufe üben eine besondere Anziehungskraft auf junge Menschen aus? Und welche scheinen am wenigsten attraktiv?

Neukirchen: Ganz oben auf der Skala der beliebtesten Handwerksberufe steht seit Jahren der Kraftfahrzeugmechatroniker. Auto und Technik faszinieren nach wie vor. Auto ist Image und Emotion. Berufe rund um das Auto bringen außerdem Anerkennung im Freundeskreis. Das sind wichtige Entscheidungsgründe für die jungen Menschen. Sehr beliebt sind auch anerkannt anspruchsvolle Berufe wie zum Beispiel der Elektroniker und der Anlagenlagenmechaniker. Hier finden junge Leute tolle technische Herausforderungen und damit auch gute Zukunftsperspektiven und Verdienstmöglichkeiten. Unterschiedlich ist das Bild im Lebensmittelhandwerk. Viele Bäcker, Fleischer und Konditoren suchen Auszubildende. Aber wir hören auch immer wieder, dass manche Betriebe mehr Bewerber haben als Ausbildungsplätze. Und die jungen Menschen selbst berichten, wie viel Spaß ihnen die Ausbildung im Bäcker-, Fleischer- oder Konditorhandwerk macht. Wie attraktiv ein Ausbildungsberuf ist, hängt von vielen Dingen ab. Eine generelle Einstufung ist deshalb schwierig und kann ungewollt Vorurteile verfestigen. Das gilt auch für den Friseurberuf. Oft kommt es hier auf den Ausbildungsbetrieb an.