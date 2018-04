Heute geht es unter anderem um ein großes Bridge-Turnier, nicht mehr ganz neue Verkehrsschilder und die Feierabendmarkt-Premiere.

Kempen. An diesem Wochenende versammeln sich Bridge-Freunde aus dem In- und Ausland in Kempen. Zum Thomas à Kempis-Turnier, das in diesem Jahr zum achten Mal der Kempener Bridge-Club veranstaltet. Seinen Namen trägt das Treffen nach dem größten Sohn Kempens, dem Mystiker Thomas, Verfasser der über die ganze Welt verbreiteten Missionsschrift „Von der Nachfolge Christi“. Um 1380 in Kempen geboren, schuf er sein Lebenswerk im Kloster Agnetenberg bei Zwolle. Deshalb steht er dem Bridge-Club als Symbolfigur für grenzüberschreitenden Austausch, wie er sich bei dem alljährlich ablaufenden Turnier vollzieht.

Teilnehmer laufen Spielorte an

Mit 112 Teilnehmern, davon 64 aus der umliegenden Bridge-Region vom niederländischen Boxmeer bis Düsseldorf, ist das Turnier mittlerweile das größte Bridge-Event am Niederrhein, wahrscheinlich sogar in ganz NRW. Gespielt wird in Form eines Kneipenturniers. Mithilfe eigens angefertigter Altstadt-Karten laufen die Teilnehmer verschiedene Spielorte an, darunter das Kolpinghaus, Et Kemp‘sche Huus und das Ercklentz.

Gewöhnen ans Parkverbot

An die Parkverbotszone auf der Heilig-Geist-Straße/Ecke Peterstraße muss man sich als Altstadt-Bummler immer noch gewöhnen. Auch Wochen, nachdem die Zone als Wendepunkt für Feuerwehrfahrzeuge eingerichtet worden ist, wirkt es immer noch irgendwie überraschend, an diesem sonst so beliebten Parkplatz keine Autos mehr zu sehen. Eingerichtet wurde das Parkverbot, weil die Rettungswege innerhalb der Altstadt kurzfristig geändert werden mussten. Wegen des Abrisses von Spielwaren Stein an der Ellenstraße müssen Einsatzfahrzeuge derzeit den Weg in die Altstadt über den Bereich Peter-/Heilig-Geist-Straße nehmen. Aus einer kurzfristigen Parkverbotszone kann übrigens auch eine langfristige werden. Wie der Flüsterer aus dem Rathaus erfuhr, wird geprüft, ob man auf der Heilig-Geist-Straße dauerhaft ein Parkverbot aussprechen soll. Vier Stellplätze würden wegfallen. Bis Ende des Jahres will man die Erfahrungen beobachten, dann auswerten und zu einer Entscheidung kommen.

Altstadt-Geflüster

Diese Händler machen mit

Auf die Premiere des Feierabendmarktes freuen sich schon viele Kempener. Zuletzt kam noch bei einer WZ-Umfrage auf dem Buttermarkt heraus, dass das wohl eine ganz nette Idee ist. Premiere ist am kommenden Mittwoch. Und für diese Premiere hat Stadtsprecher Christoph Dellmans nun auch die teilnehmenden Händler mitgeteilt. 13 Wochenmarkthändler wollen nach Angaben von Dellmans dabei sein: Stefan Brammers (Oliven und Feinkost), Torsten Clemens (Obst und Gemüse), Gregor Heinen (Obst und Gemüse), Wolfgang Mannitz (Gewürze), Verena Prahl (Blumen), Martin Rudovics mit seinem Coffee-Bike (Kaffee und Schokolade), Thomas Schatten (Fleisch und Geflügel, Direktverzehr Bratwurst, Frikadellen etc.), Andreas Schomaker (Bio-Bäcker), Theresia Schüren (Blumen), Norbert Specht (Monschauer Senf und Feinkost), Andreas Straetmans mit seiner Bauernkäserei (Milchprodukte und Backwaren), Andreas Tönis (Edelfischräucherei mit Wein- und Bierverzehr) und Barbara Vaders (Blumen). Das wären die Namen – nun noch die Daten: Der Markt findet von 17 bis 21 Uhr statt. Die nächsten Termine: 6. Juni, 4. Juli, 1. August, 5. September.