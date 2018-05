Die gemeinnützige Gesellschaft des Kreises Viersen will in der Thomasstadt aktiver werden. Es gebe dort gute Fördermöglichkeiten.

Kempen/Grefrath. Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft (GWG) für den Kreis Viersen will ihre Aktivitäten in Kempen verstärken. Das machte der neue GWG-Vorstand Michael Aach gestern im Rahmen der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens deutlich. „Ich würde es begrüßen, wenn wir in Kempen überdurchschnittlich aktiv werden könnten“, so Aach. „Kempen ist im Wohnungsbau ein hochattraktiver Markt.“

Dass dies im hochpreisigen Segment so ist, wissen die Kempener schon seit vielen Jahren. Investoren à la Schmitz und Tecklenburg haben für exklusiven Wohnraum gesorgt. Und genau das spielt nun den Planern von öffentlich gefördertem Wohnraum in die Karten. Dadurch, dass das Wohnen in Kempen so teuer geworden ist, befinde sich die Stadt inzwischen in einem höheren Förderbereich des Landes, so Aach. So wie Willich und Tönisvorst erhalte man in Kempen für geförderte Wohnungen inzwischen die Förderstufe 4. „Das macht die Stadt Kempen für uns noch ein Stück attraktiver“, so Aach. Vonseiten der Stadt gibt es laut Aach Signale, dass mehr Kooperationen wünschenswert sind.

Unterdurchschnittliche Zahl an GWG-Wohnungen in Kempen

Nun sei es aber an der Stadt Kempen, auch in Neubaugebieten auf Geschosswohnungsbau zu setzen, ergänzte der andere Vorstand Diether Thelen, der Ende Juni nach 17 Jahren bei der GWG in den Ruhestand gehen wird. Einige Kommunen hätten dieses Thema in den vergangenen Jahren vernachlässigt. Inzwischen wird das in Kempen schon anders gehandhabt. Im Kempener Baugebiet „An der Kreuzkapelle“ entstehen Mehrfamilienhäuser. Und auch im geplanten Gebiet „Auf dem Zanger“ in St. Hubert ist Geschosswohnungsbau vorgesehen. Für die GWG ein interessantes Gebiet, wie Michael Aach bestätigt.

Ein Blick in die Bilanzzahlen der GWG zeigt, dass das Unternehmen in Kempen Potenzial hat. Im Vergleich zu anderen Städten mit ähnlichen Einwohnerzahlen hat die GWG in Kempen Wohneinheiten im unterdurchschnittlichen Bereich. Während es in Kempen 489 Wohneinheiten sind, sind es in Willich 707 und in Nettetal 827. „Wir sehen uns als Dienstleister. Und in Kempen waren die entsprechenden Wohnformen nicht gewünscht oder gefragt“, so Thelen. Dies sei jetzt anders. Wie in anderen Kommunen auch, werde nach öffentlich geförderten Wohnungen gesucht.

Gute Fortschritte am Heyerdrink sowie in Oedt und Grefrath

Dass die Gesellschaft, an der der Kreis Viersen, die Sparkasse Krefeld und die Kommunen des Kreises beteiligt sind, aber schon jetzt in Kempen aktiv ist, zeigt ein Blick an den Heyerdrink. Dort entsteht derzeit das erste von vier Mehrfamilienhäusern. Am Ende sollen in Innenstadtnähe 59 Wohnungen entstanden sein, 28 davon öffentlich gefördert. „Das ist für Kempen ein wichtiges Vorhaben. Ich bin glücklich, dass dies nun umgesetzt wird“, sagte Landrat Andreas Coenen in seiner Funktion als Co-Vorstand der GWG. Das Projekt werde den Wohnungsmarkt in Kempen deutlich nach vorne bringen. Das erste Haus soll Mitte 2019 fertig sein.