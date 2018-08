Kempen/Kreis Viersen. Mit Blick auf Kontrollmöglichkeiten in Sachen Gülle-Importen sieht sich die Kreisverwaltung (noch) in einer Nebenrolle. In einer Pressemitteilung hatte die CDU-Fraktion erklärt, dass der Kreis in diesem Bereich „Ansätze über das Baurecht“ sehe.

Auf Nachfrage der WZ teilt Kreis-Sprecher Markus Wöhrl nun mit, dass nur in wenigen Grenzfällen eine Zuständigkeit der Bauaufsicht entstehen könnte: „Nämlich dann, wenn ein privilegierter Landwirt auf seinem Hof seine baulichen Anlagen nutzt, um Wirtschaftsdünger umzuschlagen. Dann ist er als gewerblicher Betrieb einzustufen.“

Daten über den Umschlag von Wirtschaftsdünger bezogen auf einzelne Landwirte liegen dem Kreis nach eigenen Angaben nicht vor. In den vergangenen drei Jahren seien keine Amtshilfeersuchen und auch keine konkreten Beschwerden sonstiger Dritter beim Kreis als untere Bauaufsicht eingegangen, in denen auf „nicht genehmigungskonformen Umgang mit Wirtschaftsdünger“ hingewiesen wurde. Weil das Aufbringen und der Transport von Düngemitteln grundsätzlich nicht unter das Baurecht fallen, seien die Kontrollmöglichkeiten seitens des Kreises weiterhin gering.

Das wollen Landrat Andreas Coenen und der Technische Dezernent Andreas Budde aber ändern. Dies drückten sie in einem Pressegespräch Mitte Juni aus. Der Kreis Viersen sieht sich in der Lage, als Kontroll- und Koordinierungsstelle zu fungieren. Nach Angaben von Dezernent Budde ist die untere Umweltschutzbehörde in der Lage, diese Aufgaben zu übernehmen. Budde und Coenen schränken aber ein, dass eine entsprechende Einrichtung des Kreises finanziell und personell ausgestattet werden müsse. Der Landrat will nun auf Landesebene nach Lösungen zur Realisierung suchen.

Eine Anfrage der WZ von Donnerstagvormittag in Sachen Missbrauch von Gülle-Importen aus den Niederlanden beim zuständigen Ministerium in Düsseldorf wurde bis Freitagabend nicht beantwortet. tkl