St. Hubert. Potenzielle Häuslebauer, die sich für ein Grundstück im Baugebiet „An der Mühle/Auf dem Zanger“ interessieren, haben nun ein wenig mehr Planungssicherheit. Am Montagabend hat der Ausschuss für Umwelt, Planung und Klimaschutz (UPK) den von der Verwaltung vorgelegten Bebauungsplan einstimmig verabschiedet. Wie schon berichtet, ist die Verwaltung bei ihrem bisherigen Vorschlag geblieben, obwohl es massive Kritik und Bedenken seitens verschiedener Anwohner gibt. Anlieger der Straße Auf dem Zanger fürchten künftig eine zu hohe Verkehrs- und Lärmbelästigung, weil „ihre“ Straße zur Haupterschließung des neuen Wohngebietes werden soll. „Aufgrund der Bedenken haben wir uns noch einmal sorgfältig mit allen Daten befasst. Und wir kommen zum Schluss, dass das nun die beste Lösung ist“, so Planungsamtsleiter Heinz-Peter Cox. Es sei zwar unstrittig, dass auf die Anwohner eine „totale Veränderung“ zukomme. Laut Gutachten, das die Verwaltung in Auftrag gegeben hat, befinden sich die Werte bei Verkehr und Lärm aber im verträglichen und zulässigen Rahmen. Eine kleine Änderung bei der Zufahrt hat die Verwaltung nun noch vorgenommen. Der Bereich „Auf dem Zanger“ erhält eine Parkspur als Puffer zur bestehenden Bebauung.

Die Politiker äußerten ihre Zufriedenheit und sind froh, dass es nun bald in Richtung Erschließung gehen kann. Ob die Anwohner der Straße „Auf dem Zanger“ das auch so sehen, scheint fraglich. Sie lassen sich bereits anwaltlich beraten. Es könnte also noch zu einem Rechtsstreit kommen. Loslegen will die Verwaltung aber auf jeden Fall. Durch die erneute Überprüfung des Bebauungsplans habe man für sich Rechtssicherheit geschaffen, heißt es aus dem Kempener Rathaus.

Strikte Regeln zur Gestaltung

Durchgewunken wurde auch die Gestaltungssatzung für das neue Wohngebiet mit Einfamilien- und Doppelhäusern sowie Mehrfamilienhäusern. Einstimmigkeit herrschte dabei nicht. Die FDP enthielt sich, weil schon seit einigen Monaten ein Antrag der Fraktion in der Verwaltung „schlummert“, wie es Jens Grundei (FDP) ausdrückte. Die Liberalen wollen das Satzungswesen entzerren und vereinfachen und letztlich weniger Vorschriften. In der aktuellen Satzung „Auf dem Zanger“ geht es weitaus strikter zu als zum Beispiel an der Kempener Kreuzkapelle. Verboten ist nun zum Beispiel „glänzendes Bedachungsmaterial“. Und auch mit weißen Steinen verklinkerte Häuser werden in St. Hubert nicht gern gesehen. Ein weiteres Verbot wird zudem mit Blick auf die Vorgärten ausgesprochen: Das derzeit sehr beliebte Anlegen von Kiesflächen soll in St. Hubert nicht gestattet werden. Darauf hatte unter anderem der Naturschutzbund gedrängt. „Vielen Dank, dass das umgesetzt wird“, kommentierte Michael Rumphorst (Die Grünen).