Dazu kam dann noch Ärger mit dem Jobcenter: Dieses suchte sie im Januar 2017 auf. Von der Unterstützung konnte sie ihre Miete bezahlen – bis Juni 2017. Dann war Schluss. Das Amt forderte von Birgit Linder Unterlagen ein. An zwei Dokumente kam sie nach eigener Aussage zunächst nicht heran: ein Sparvertrag der Tochter und die Kreditunterlagen zu einer Eigentumswohnung, die sie mit ihrem Ex-Mann gekauft hatte. Dieser und auch seine Bank wollten die benötigten Papiere nicht herausgeben. Erst nach zweimaliger Aufforderung durch eine Rechtsanwältin erhielt sie diese. Über ihre Bemühungen habe sie das Jobcenter der Arge informiert. Zudem habe sie einen Grundbuchauszug vorgelegt, aus dem ersichtlich wird, dass Schulden auf der Wohnung liegen, diese also nicht verwertbar ist.

Kempen. Jeder kennt wohl diese Tage. Da möchte scheinbar nichts gelingen. Erst hat man kein Glück und dann kommt noch Pech dazu, sagt man so schön. Birgit Linder kennt das Gefühl schon länger. Trotzdem packt sie ihr Leben zuversichtlich an und möchte auch anderen Menschen mit ihrer Geschichte Mut machen. Daher wandte sie sich an die WZ.

Birgit Linder (sitzend in der Mitte) konnte sich in den vergangenen Monaten auf die Unterstützung von Stephanie Ullrich (sitzend l.) und Satsuki Köhler-Kanaya mit Sohn Ben sowie Ilse Heckelmann, Andrea Quack, Veronika van Hose und Annemarie Angerhausen (stehend v.l.).

Für Birgit Linder ist das Verhalten des Amtes „Schikane“. „Alle Unterlagen, die ich einreichen konnte, und das war fast ein ganzer Aktenordner – alle Unterlagen über meine gewerbliche Tätigkeit, meine eigenen Versicherungsunterlagen, Auflistungen zum Lebensunterhalt, Grundbuchauszug, Bescheinigungen von meinen Ärzten etc. – habe ich unverzüglich eingereicht! Und nicht sukzessive. Anhand dieser Unterlagen konnte man durchaus meine bzw. unsere Hilfebedürftigkeit sofort erkennen“, so Birgit Linder. Mittlerweile hat sie einen Teilerfolg erzielt und zumindest eine Teilzahlung für den Zeitraum von Juli bis Dezember 2017 erhalten.

Linder arbeitet weiter: Bücher und Yoga-Kurse geben Kraft

„Trotz meiner Erkrankung habe ich weitergearbeitet und konnte in dem zurückliegenden Jahr meine Umsätze steigern“, berichtet sie. Sie bietet Yoga-Kurse und Lesungen aus ihren Büchern an. Ihre Bücher und Spruchkarten werden in „mo’s Bücherkiste“ in St. Hubert verkauft. Es sei allerdings sehr erschwerend, durch die Ereignisse mit dem Jobcenter gesund zu werden. „Die ständigen Aufregungen behindern mein Vorankommen, anstatt es zu fördern. Der Stress und Ärger mit dem Jobcenter, verstärken meine Borreliose-Schübe“, so die 55-Jährige.

„Ich hole meine Kraft aus dem Yoga und verwandle meinen Zorn in positive Energie“, sagt sie. Dass sie gar kein Glück hat, kann man auch nicht wirklich sagen. „Ich habe Glück, dass ich so tolle Freunde habe“, sagt sie und versprüht trotz ihrer schwierigen Situation eine große Lebensfreude.

Wer mit Birgit Linder in Kontakt treten möchte, erreicht sie per E-Mail:

cc-creation@web.de