Im Cyriakushaus gab es einen festlichen Heiligabend. Und im Eisstadion wurde getanzt.

Grefrath. Der Grefrather Musikverein eröffnete den dritten Abend der „Leuchtenden Augen“ von Ayse Berdibey und ihrem Team im Cyriakushaus mit einem weihnachtlichen Melodienstrauß, der die rund 40 Gäste in festliche Stimmung brachte. Schön gedeckt war der Tisch und Hausherr Pfarrer Johannes Quadflieg hieß die Besucher nach der Festmesse in St.Laurentius, willkommen. Der Blick auf die geschmackvoll gestaltete Menükarte versprach eine Menüwahl der Extraklasse von Lauchcremesuppe über Gans, Hirsch, Rinderbraten und Kaisergemüse bis zur Himbeerjoghurtcreme zum Nachtisch.

Kleine Geschenke für die Gäste

Gleich am Eingang zum Cyriakushaus fiel der Blick auf den festlich geschmückten Weihnachtsbaum, vor allen Dingen aber auf die Krippe, die Renate Schwarz nicht nur liebevoll aufgebaut, sondern teilweise auch selbst gefertigt hat. Alle Kleider hat sie genäht. Die Friseurmeisterin mit türkischen Wurzeln, Ayse Berdibey, hatte diesen Abend auf der Taufe gehoben und in Grefrath viel Unterstützung erfahren. Dafür bedankte sie sich am Heiligen Abend nachdrücklich. Dorothea Müller, die erblindet ist, las den Besuchern die Weihnachtsgeschichte, die es auch in Blindenschrift gibt, vor. Vanessa de la Motte und Nina Bergh sangen sich im Laufe des Abends in die Herzen der Besucher. Ayse Berdibey hatte die Geschenke nicht vergessen. Und so gab es vor der Heimkehr (für die kostenlose An- und Abfahrt war gesorgt) noch eine gut gefüllte Tüte für die Besucher, wie auch einen Weihnachtsstern.

X-Mas-Disko zur Start in die Ferien

In Ferien und Weihnachtsstimmung kamen auch die Besucher der X-Mas-Eisdisco. Am vergangenen Freitag waren rund 2800 Besucher im Eisstadion und haben für ordentlich Stimmung gesorgt. Am Mischpult stand in der ersten Hälfte der Eisdisco DJ Daniel Bröxkes und in der zweiten DJ Markus Bröxkes. Die Stimmung war laut Eisstadion bombastisch. Eine atemberaubende Kulisse und das aufwändig gestaltete Licht- und Soundkonzept sorgten für einen passenden Rahmen.