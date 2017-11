Das Unternehmen Deutsche Glasfaser stellte am Montag seine Ausbaupläne vor. Auch Grefrath und Oedt werden teilweise angeschlossen – obwohl die 40-Prozent-Quote dort nicht erfüllt wurde.

Grefrath. Nun liegen Zahlen zum geplanten Ausbau der Firma Deutsche Glasfaser in der Gemeinde Grefrath auf dem Tisch. Bürgermeister Manfred Lommetz, Vertreter der Deutschen Glasfaser (DG) sowie Mitglieder der Bürgerinitiative „Glasfaser für Grefrath“ stellten die Ergebnisse der Vermarktung im Grefrather Rathaus vor. Das Unternehmen hatte angekündigt Glasfaserleitungen bis ins Haus in den Grefrather Ortsteilen zu verlegen, in denen sich 40 Prozent der Haushalte für einen Vertrag entscheiden.

In Vinkrath sind Heide und Vorst noch unsicher

Die gute Nachricht für alle Glasfaser-Interessierten: Neben Vinkrath und Mülhausen werden auch große Teile von Grefrath und Oedt mit einem Glasfaseranschluss bis ins Haus versorgt. Vinkrath war schon vor Ablauf der Frist auf der sicheren Seite. Dort haben sich mittlerweile 60 Prozent der Haushalte für einen Glasfaser-Anschluss entschieden. Und dort soll der Ausbau laut DG auch in diesem Jahr noch losgehen. Bereits Anfang Dezember will das Unternehmen mit den Bauarbeiten beginnen, die insgesamt vier Monate dauern sollen – schlechtes Wetter könnte dies natürlich verzögern. „Im Februar werden die ersten schon den Anschluss nutzen können“, ist DG-Regionalleiter Marco Westenberg zuversichtlich.

„In Bearbeitung“ sind noch die Bereiche Heide und Vinkrath-Vorst. Die Gebiete wurden separat betrachtet und sind nun in der ersten Bauphase noch nicht dabei. Westenberg sagt, dass man bis Weihnachten Klarheit schaffen wolle, ob es zu einem Ausbau kommt. Bürgermeister Manfred Lommetz betonte, wie wichtig auch der Breitbandausbau für die landwirtschaftlichen Betriebe im Vinkrather Norden sei.

In Mülhausen haben bisher 42 Prozent der Haushalte einen Vertrag mit der Firma unterschrieben und damit hatte der Ortsteil die 40-Prozent-Marke geknackt. Dort soll der Ausbau im Januar beginnen und rund drei Monate dauern.

Im Januar soll es auch mit der ersten Ausbau-Phase in Grefrath und Oedt losgehen. Zwar haben die beiden großen Ortsteile die 40-Prozent-Quote verfehlt, Grefrath liegt bei 32 Prozent, Oedt bei 28 Prozent, aber das gute Ergebnis der kleinen Ortsteile macht auch hier den Ausbau – zumindest in großen Teilen – möglich. In Grefrath und Oedt wird jeweils im Norden begonnen.

Sein Ziel sei es, so Westenberg, auch die Phase zwei umzusetzen und alle Interessierten an das Glasfasernetz anzuschließen. Zurzeit kann man noch für das gesamte Gemeindegebiet einen Vertrag abschließen, ohne dass man Baukosten zahlen muss. Für die Ausbauphase zwei wird diese Frist noch etwas länger laufen. Wann genau Schluss sein wird, wollte Westenberg am Montag noch nicht sagen. Er ist überzeugt: Wenn die Bagger erst mal rollten, kämen noch mehr Verträge hinzu.