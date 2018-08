Unternehmen kommt anscheinend bei Störungen und der Bereitstellung der Hausanschlüsse nicht mehr hinterher.

Grefrath. Der Ärger um die Deutsche Glasfaser hält weiter an. Wie berichtet, waren bei Bauarbeiten an der Ecke Am Schattenbek/Grüner Weg neu verlegte Glasfaserkabel beschädigt worden. Das ist nun knapp 14 Tage her und von Seiten der Firma ist noch nichts geschehen. Obwohl sich bis dato nicht nur die betroffenen Anwohner, sondern auch die Gemeindewerke um eine Reparatur bemüht hatten. Für diese hatte die Firma Hammelmann Arbeiten vorgenommen, bei denen das Kabel-Malheur passiert ist. Unter anderem auch deshalb, weil es keine Karten über die Lage der Kabel geben soll. Dies hatten die Gemeindewerke mehrfach bestätigt. Auch diese Aussage sowie die Anfrage der WZ, wann die Störung beseitigt wird, wird bei der Deutschen Glasfaser noch geprüft und „zeitnah“ beantwortet, heißt es in einer Mail vom vergangenem Montag.

Anschluss nicht aktiviert, sechs Monate auf Techniker warten

Aufgrund der Berichterstattung in der WZ hat sich auch Am Schattenbek-Anwohnerin Lena Harmes per E-Mail gemeldet. „Nach unserer Komplettsanierung im Dezember 2017 freuten wir uns auf den von der ;Glasfaser’ versprochenen Internetanschluss“, schreibt Harmes. Und ergänzt, dass sie nach der Anmeldung von zunächst einem Anschluss im Sommer 2017 im Dezember einen zweiten für die zweite Partei im Haus dazu gebucht habe. In diesem Sommer hatte das Warten ein Ende „und wir freuten uns, als die Mitarbeiter die Leitungen sowie Hausanschlüsse der Glasfaser letztendlich verlegten. Der Schock kam dann im Juni 2018: Statt der verlangten zwei Hausanschlüsse bekamen wir nur einen“. Bei Nachfragen sei ihr gesagt worden, man werde kommen bald. „Nach vehementen Nachfragen über mehrere Wochen hinweg stellte sich dann heraus, dass unser Hausanschluss noch nicht aktiviert sei und wir deswegen ,noch mindestens sechs Monate’ warten müssten – es müsse ja schließlich noch einmal ein Techniker kommen und die Liste hierfür sei lang“, heißt es weiter in der Mail.

Zu allem Überfluss sei dann auch „ein Kabel auf der Straße getroffen“ worden, sodass nichts mehr geht. „So etwas kann bei Bauarbeiten passieren und insbesondere dann, wenn kein Lageplan der Kabel vorhanden ist“, schreibt Lena Harmes. Und: „Was mich maßlos ärgert, ist die grauenhafte Kommunikation der Glasfaser. Wir haben mehrfach in dieser besagten Woche angerufen und keinerlei Information erhalten. Für ein Unternehmen, was solch ein Projekt stemmt, halte ich so eine missglückte Kommunikation auf mehreren Ebenen für vollkommen unangebracht und bin maßlos enttäuscht.“