Die Anwohner der Straßen „Am Schattenbek“ und „Im Grünen Winkel“ warten weiter.

Grefrath. In der vergangenen Woche hatte die WZ von den Problemen mit einem zerstörten Kabel für schnelles Internet der Deutschen Glasfaser im Bereich Am Schattenbek/Im Grünen Winkel berichtet. Da hat sich laut Anwohner noch nicht viel getan. So schreibt WZ-Leser Marcus Henrici: „Angeblich soll am 24.8. die Störung behoben werden, aber ich gehe davon aus, dass falsche Servicekräfte geschickt werden, da nicht die Hausanschlüsse defekt sind, sondern die Hauptleitung.“ Und Lena Harmes meldet sich mit folgenden Sätzen per E-Mail in der Redaktion: „Wir warten weiter. Wir haben noch mal bei der Deutschen Glasfaser angerufen und sind mit einer Gutschrift vertröstet worden.“

Mittlerweile hat sich die Deutsche Glasfaser – nach wiederholter Nachfrage – bei der WZ gemeldet. Firmensprecher Dennis Slobodian berichtet von einem „etwas größeren Schaden“, bei dem das Glasfaserkabel tatsächlich in seinen einzelnen Fasern beschädigt worden sei.

Hälfte der Kunden soll diese Woche wieder am Netz sein

Zur Erinnerung: Die Firma Hamelmann hatte in dem Bereich für die Gemeindewerke Grefrath Anfang des Monats an Gasleitungen gearbeitet und laut Anwohnern ist dadurch der Schaden entstanden. Betroffen seien etwa 50 Haushalte. Aufgrund der erheblichen Beschädigung müssen „alle Fasern wieder neu eingeblasen werden“, sagte Slobodian.

Das mit dem Fall beauftragte Generalunternehmen der Deutschen Glasfaser sei nun dabei, Kundentermine für die Behebung des Schadens auszumachen, da auch die einzelnen Hausanschlüsse der betroffenen Anwohner in Mitleidenschaft gezogen worden seien. „Ich hoffe, dass wir bei der Hälfte der Kunden in dieser Woche am Netz sind. Der Rest wird dann sukzessive aufgearbeitet“, so der Firmensprecher.