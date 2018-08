„Dieses bescheuerte Herz“ wird am 6. September gezeigt.

Kempen. Eine Geschichte zum Lachen und zum Weinen, die auf einer wahren Begebenheit basiert, gibt es am Donnerstag, 6. September, im Genießerkino von WZ, Kempener Lichtspielen und Café Peerbooms. Ab 17 Uhr wird im Kino am Buttermarkt der deutsche Feel-Good-Film „Dieses bescheuerte Herz“ gezeigt.

Lenny (Elyas M’Barek) ist der Sohn eines anerkannten Herzspezialisten und führt daher ein Leben in Saus und Braus. Partys, viel Geld und diverse Eskapaden sind an der Tagesordnung. Das reicht seinem Vater, der kurzerhand die Kreditkarte des 30-Jährigen sperrt. Die einzige Chance, sein altes Leben zurückzubekommen, ist, sich um den schwer Herzkranken David (Philip Noah Schwarz) zu kümmern. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein, denn David wohnt anders als Lenny in einer tristen Hochhaussiedlung. Deshalb hilft Lenny dem kranken Jungen dabei, alles zu erleben, was er schon immer machen wollten – die Fahrt in einem Sportwagen, die erste Party und der erste Kuss mit einem Mädchen. . .

Karten für das Genießerkino kosten acht Euro im Saal, Logenkarten zehn Euro. WZ-Abonnenten erhalten mit ihrer Mitgliedskarte drei Euro Rabatt. Das Kino liefert frischen Kaffee, Kuchen gibt es vom Café Peerbooms. Außerdem werden wieder zwei Gewinner ausgelost, die beim nächsten Genießerkino am 4. Oktober freien Eintritt haben. Dann läuft der Film „Hereinspaziert!“. lik