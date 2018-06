Kita-Kinder haben mit Köchen Leckeres gezaubert. Außerdem: Uhr steht wieder still und die Arbeiten an der Bahnstraße sorgen für Einschränkungen.

St. Hubert. Auf dem St. Huberter Markt wurde der Flüsterer auf der Suche nach einer Nachricht selten im Stich gelassen. Verantwortlich dafür ist meist die Uhr auf dem zentralen Dorfplatz. Denn mal wieder kann man beim Blick auf den Zeitanzeiger folgendes Wortspiel verwenden: In St. Hubert ist die Zeit stehengeblieben. Es ist mal wieder 12 Uhr im Kendeldorf – und das den ganzen Tag über. Die Uhr, um deren Errichtung sich einst Heimatverein und Werbering verdient gemacht haben, geht mal wieder nicht, wie es der Niederrheiner gerne ausdrückt.

Kendel-Geflüster

Seit Jahren beschäftigt den Kendel-Flüsterer das Thema. Zuletzt war die Uhr etwa zum Jahreswechsel nicht in Betrieb – passend zu Silvester. Danach kümmerten sich die Stadtwerke um den Austausch entsprechender Leitungen. Mit dem Ergebnis, dass die Uhr tatsächlich wieder ihren Dienst aufnahm. Bis jetzt. Mal sehen, ob sich in St. Hubert jemand berufen fühlt. . .

„Kendelnight“ mit Live-Musik

Bleiben wir auf dem Markt. Dort ist nicht nur die Zeit stehengeblieben – dort wird am Samstag wieder kräftig gefeiert. Und nach der „Kendelnight“ kann man auf jeden Fall sagen, dass alle um Zwölf zu Hause waren. So, Spaß beiseite: Die Party mit Live-Musik beginnt um 19.30 Uhr. Für den richtigen Sound hat der Werbering die Coverband „moodish“ aus Herne verpflichtet. Die fünf Jungs haben sich den Hits aus der Rock- und Popszene verschrieben. Über die Fußball-Frage, die im Zusammenhang mit dem Kendelnight-Termin aufgekommen war, hat der Flüsterer schon berichtet. Trotz des WM-Spiels zwischen Deutschland und Schweden wird es kein Public-Viewing geben. Lohnt sich in diesem Jahr ja auch nicht wirklich, wie wir am vergangenen Sonntag gegen Mexiko gesehen haben. Wer trotzdem noch Lust am Fußball hat, kann sich das Spiel am Samstag in der Kneipe „Schröder’s“ anschauen und danach auf dem Markt feiern. Sofern man als Fußball-Fan dann noch will. Das liegt aber wohl eher in den Händen von Jogi Löw und seiner Elf.