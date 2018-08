Zahlreiche Leser sind bereits dem WZ-Aufruf gefolgt und haben tolle Fotos geschickt. Die Aktion läuft weiter.

Kreis Viersen. Was für ein Bild! Auf der Südtiroler Seiser Alm, die – wie das Internet verrät – die größte Hochalm Europas ist, lässt sich ein Hund genüsslich den alpinen Wind um die Schnauze wehen. Im Hintergrund erheben sich majestätisch der Langkofel und der Plattkofel. Bei dem fotogenen Tier handelt es sich eigentlich um einen Flachland-Tiroler, denn Sam, so der Name des Bearded Collie, stammt vom Niederrhein. Gemeinsam mit der Familie Familie Withofs ist er in den Norden Italiens gereist.

Auch die Daheimgebliebenen können gerne berichten

Tiere und der Sommer – das ist die Geschichten-Idee, mit der die WZ-Redaktion in den Sommerferien auf Leser zugegangen ist, die zugleich Haustierbesitzer und -kümmerer sind. Wie ging es ihrem tierischen Schützling bei der Hitze der vergangenen Wochen? An welchen Stränden Europas durfte ausgelassen getollt werden?

Erzählen Sie uns Ihre Geschichten rund um Ihr Tier, die Sie gerade erleben. Oder erlebt haben. Denn: Im Sommer machen auch Tiere Urlaub – wenn sie mit Herrchen und Frauchen verreisen oder die Sommerhitze im Garten besondere Vorkehrungen für Erfrischungen erfordert.

Nach dem Start unserer Aktion sind bereits einige wunderbare Fotos und Storys bei uns eingegangen, darunter die von Sam. Doch es ging und geht mit den Vierbeinern nicht nur in die Berge. Auch von der See haben uns tierische Nachrichten erreicht. Alexandra Messing aus Kempen schreibt: „Wir waren für einige Tage in Lübeck, haben Travemünde und den Timmendorfer Strand besucht – mit Hund!“ Zunächst sei Enzo, ihr Zwergrauhhaardackel, begeistert in die Ostsee gesprungen. „Aber am dritten Tag weigerte er sich, zum Glück hatten wir einen Strandkorb gemietet.“ Da fand es Enzo schon besser, „als wir abends in Lübeck über die Trave schipperten“.

Wenn auch Sie solche Fotos (und Geschichten) haben und Sie uns diese gerne zur Veröffentlichung bereitstellen, schicken Sie uns eine Mail: Red

redaktion.kempen@wz.de