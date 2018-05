Für das Fohlen wird nun ein Name gesucht.

Die Besucher des Niederrheinischen Freilichtmuseums können einen neuen Bewohner kennenlernen: Im Morgengrauen des 30. April hat ein neues Kaltblutfohlen das Licht der Welt erblickt. Das wenige Tage alte Stutenfohlen und seine Mutter Nora sind wohlauf. „Nach der Geburt sollten die beiden Pferde erst einmal zur Ruhe kommen. Aber ab sofort weiden sie auf den Museumswiesen“, sagt Museumsleiterin Anke Wielebski. Noch fehlt dem Nachwuchs ein Name. Wer möchte, kann sich am Wettbewerb des Museums beteiligen und seinen Namensvorschlag für die Stute per Mail einreichen: freilichtmuseum@kreis-viersen.de. In Tradition des Vaters Franzl soll der Name mit einem „F“ beginnen. Die Stute soll voraussichtlich im Museum bleiben und die Wohngemeinschaft mit Nora und Esther vergrößern. Foto: Foto: Niederrheinisches Freilichtmuseum